NBA／Embiid=MVP？ 單場狂轟52分寫兩大神蹟
七六人當家球星Joel Embiid展現問鼎年度MVP的企圖心，今碰上東區強權塞爾提克，Embiid全場25投20中，包括罰球13中12，狂轟52分、13籃板和6助攻，加上James Harden進帳20分、10助攻，聯手率隊103：101獲勝。
運動中心/綜合報導
Joel Embiid本季已第9度達成單場至少攻下40分、10籃板，也是第3次單場轟破50分，他也成為自傳奇球星Wilt Chamberlain 和Abdul-Jabbar之後，第三位單季3破50大關的中鋒；同時也是第二位單場攻下50分、10籃板和5助攻以上，還能保持80%命中率的球員。
Joel Embiid上半場就攻下24分，單季總得分已累積2134分，成為繼1999-2000年Shaquille O'Neal單季2344分之後，單季得分最多的中鋒。
塞爾提克和七六人分居東居2、3名，都已篤定晉級季後賽，但兩隊仍精銳盡出，鏖戰到最後一刻才分勝負，塞隊Jayson Tatum最後一擊失手，球隊2分差吞下本季第25敗，距離東區霸主公鹿的勝差，被拉開到3場。
七六人戰績52勝27敗，確定至少能穩居東區第3，距離塞爾提克也只有2場勝差。