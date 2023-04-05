視障實況主《鬥陣特攻2》上大師！玩家慚愧：超激勵人心
《鬥陣特攻2》在告別第一代上市後，線上遊玩人數可說是止跌回升，以《鬥陣特攻2》為主的實況頻道也明顯增加，而近日在國外小有名氣的實況主、同時也是視障玩家的Marshal Mommy，就在網上分享自己積分爬上大師的喜悅，許多玩家看完他的Highlight剪輯影片後紛紛懷疑人生，讚嘆Marshal Mommy的操作神乎其技，還調侃自己「我們是全盲了吧」、「看完我只感到慚愧」。
記者張志浩/綜合報導
據了解，Marshal Mommy在2歲時因為一隻眼睛視網膜剝離，導致他其中一隻眼睛失明，平時呈現半盲的狀態，然而對一般玩家來說，在進行節奏快速的FPS第一人稱射擊遊戲時，除了自身該具備的遊玩技巧外，透過雙眼觀察並分析局勢更是不可或缺，而Mommy就是在單眼的限制下成為實況主，甚至在積分場證明實力。
Marshal Mommy也在國外論壇Reddit分享自己的遊戲剪輯，畫面可見，無論是超man男槍「卡西迪」或是狙擊手「奪命女」，他的實力都不在話下，甚至贏過遊戲中多數玩家，Marshal Mommy提及，自己在《鬥陣特攻2》使用的角色大多都是「Hitscan」，意指「直擊角色」，只要點下滑鼠就直接開槍命中的類型，有別於「Projectile」「拋射角色」，直擊角色不需要多做距離和空間判斷，讓他能用單眼順利操作。
Marshal Mommy將自己的經歷和終於打上大師的喜悅分享後，貼文引發熱議，網友紛紛留言「我的視力是他的兩倍，但我的實力不到他一半」、「這操作真的好神，沒被侷限在先天的限制中，值得大家尊敬」、「我只希望不要在遊戲中遇到你，喔不對，我根本打不上大師」、「有看你的實況，很激勵人心」。