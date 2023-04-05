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愛莉莎莎男友被爆「賞舊愛耳光、掐脖」　她：想到會發抖

▲愛莉莎莎（左圖）新歡呂杰陽被爆料曾痛毆前女友。（圖／翻攝自愛莉莎莎、呂杰陽臉書）
▲愛莉莎莎（左圖）新歡呂杰陽被爆料曾痛毆前女友。（圖／翻攝自愛莉莎莎、呂杰陽臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎（本名陳天予）上月底被爆出與有過一段婚姻的羽球教練呂杰陽熱戀中，她以「新聞假的，（男生）那麼醜」回應，今（5日）週刊再揭露呂杰陽有暴力傾向，曾毆打前女友（L女），掐脖子、賞巴掌、拿板凳砸人樣樣來，讓女方全身是傷，還有一段56秒的錄音檔曝光，內容相當驚悚，對此，《NOWnews今日新聞》詢問愛莉莎莎，截稿前未有回應。

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▲愛莉莎莎開課荷包滿滿，但感情事遭遇不順利。（圖／翻攝自愛莉莎莎FB）
▲▼愛莉莎莎疑似戀上暴力男、羽球教練網紅呂杰陽。（圖／翻攝自愛莉莎莎、呂杰陽臉書）
▲▼呂杰陽外貌不差。（圖／翻攝自呂杰陽臉書）
據《鏡週刊》報導，呂杰陽暴怒時和螢光幕前陽光大男孩形象判若兩人，曾痛毆交往1年半並同居的L女，導火線如工作上的意見不合，情緒控管不佳的呂杰陽就會直接動手，紀錄有3次以上，最恐怖的一次是拿板凳砸女友，L女拍下手臂上大大小小的瘀青自保，坦言害怕說太多會被呂杰陽找碴，「想到我還會發抖」，而向呂杰陽求證，對方電話轉語音，尚未獲得本人說法。

緋聞登報當天，愛莉莎莎在IG分享一張全身自拍美照，懊惱週刊照片裡的自己很醜，「在家趕稿趕到三天沒洗頭的油頭，沒穿內衣隨便批（披）一件阿嬤背心，已經下滑卻沒時間修的眼鏡...一整個早上在為我的醜而憂鬱」，粉絲留言問「新聞上那個是真的嗎」，她回覆：「假的啊！那麼醜。」否認交男朋友。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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