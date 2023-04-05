恐遭判136年！川普向支持者取暖　美媒批「不實」切直播

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川普隨後還在演說中提及自己兩度遭到彈劾，痛批是「騙局」。他還提到了卸任後聯邦調查局（FBI）闖入海湖莊園搜索，他條列出所經歷的種種「不公遭遇」，怒稱「我們國家要下地獄了」。
從現場畫面還可以看到，川普在「以身為美國人為傲」（Proud to be an American）一曲聲中出現在支持者面前。他走向麥克風的時候，現場群眾高喊「美國、美國」。
根據英國《獨立報》報導指出，美國有線新聞台MSNBC在川普預定發表演說的前一天，決定不會播出川普在海湖莊園的演講。MSNBC主播馬多（Rachel Maddow）表示，這場演講「基本上是一場競選演講，川普在演講中重複相同的謊言和對敵手的指控。」
馬多表示，「作為一家新聞機構，若是故意傳播不實報導，我們要付出代價。」並表示將會過濾川普的言論，從中選擇有新聞價值的事情進行報導。
除了MSNBC之外，也有許多新聞機構沒有完整播放川普的演講。在川普聲稱「美國總統拜登將全面挑起第三次世界大戰時」時，美國廣播公司ABC News就將川普演說轉為靜音，另外包括美國有線新聞網CNN、美國國家廣播公司NBC在內，都中斷了川普的演說直播，改為在電視棚內進行解說。
川普被控在2016年總統大選期間支付多筆封口費用，其中一筆付給「川普大樓」（Trump Tower）的門房薩尤丁（Dino Sajudin），要他別賣川普私生子女消息，另外兩筆則分別付給《花花公子》（Playboy）雜誌1998年度玩伴女郎（Playmate）麥桃高（Karen McDougal）以及成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）。
川普被控34項偽造商業紀錄的重罪，成為史上第一位被以刑事罪名起訴的前總統。要是他被定罪，最高將面對136年徒刑。但川普出庭應訊時，一概否認。