開工咖啡包！7-11今起大杯美式20元　全家拿鐵「買6送6」

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4/6開工日限定，APP推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6（美式中杯原價80元、大杯100元；拿鐵中杯90元、大杯110元），還有minimore甜點，法式千層蛋糕（原價48元）、抹茶千層蛋糕（原價52元）同品項買2送1；Let’s Café罐裝咖啡買6送6優惠。
普發6000多杯組合，APP即日起至4月9日，特大杯美式26杯1000元，6.4折（原價60元、特價38元）；特大杯拿鐵22杯1000元，6.5折（原價70元、特價45元）；霜淇淋30支1000元，6.8折（原價49元、特價33元）；酷繽沙20杯1000元，8.3折（原價60元、特價50元）；40元私品茶35杯1000元，7.1折（原價40元、特價29元）。
🟡7-11
門市4月18日前，蜂蜜美式/拿鐵第2杯半價，蜂蜜美式原價70元、特價53元；蜂蜜拿鐵原價80元、特價60元。
普發6000多杯組合，APP即日起至4月7日，大杯美式35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）；大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）；大杯珍珠奶茶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）；香鑽水果茶18杯888元，7折（原價70元、特價49元）；風味咖啡任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）。
🟡萊爾富
4/6開工日限定，大杯美式（原價45元）與大杯拿鐵（原價55元）同品項加10元多1件限定優惠，冰熱可任選。
4月6日至4月9日限時4天，大杯特濃美式（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，約5.8折，民眾可於門市與APP內選購，皆可寄杯，冰熱可任選。
🟡OK
4/6開工日限定，門市購買大杯美式（原價45元）、大杯拿鐵（原價55元），不限冰熱，享同品項買2送2。
4/6至5/3期間，購買「美味早餐Bar」系列任一新品，包括「青蔥火腿小吐司」、「起司火腿小吐司」、「奶油餐包」等，搭配大杯OKCAFE莊園級美式/拿鐵，單杯現折10元，開工首日吃飽喝足再上工。
🟡星巴克
除了超商咖啡推出限定優惠外，星巴克也於4/6開工日限定推出同品項特大杯買1送1（上午11時至晚間8時、不含星冰樂）