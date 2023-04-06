4/5清明節咖啡包！全家「特大」拿鐵30元　星巴克買1送1

開工咖啡包！7-11今起大杯美式20元　全家拿鐵「買6送6」

▲4大超商推出開工咖啡應援，7-11美式最低20元開喝；全家好咖日祭出單品咖啡買6送6。（圖／全家提供）
▲4大超商推出開工咖啡應援，7-11美式最低20元開喝；全家好咖日祭出單品咖啡買6送6。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

開工首日好疲勞！四大超商推出咖啡限定優惠，陪大家一起提神上班去，全家開工當日限定，中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6；7-11除了新品蜂蜜拿鐵/美式單杯就有特價外，還配合普發6000入帳有多杯組合優惠，大杯美式35杯888元，相當於5.6折，若再自備環保杯扣5元，每杯最低20元；萊爾富咖啡加10元多1杯；OK超商咖啡買2送2。

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🟡全家

4/6開工日限定，APP推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6（美式中杯原價80元、大杯100元；拿鐵中杯90元、大杯110元），還有minimore甜點，法式千層蛋糕（原價48元）、抹茶千層蛋糕（原價52元）同品項買2送1；Let’s Café罐裝咖啡買6送6優惠。

普發6000多杯組合，APP即日起至4月9日，特大杯美式26杯1000元，6.4折（原價60元、特價38元）；特大杯拿鐵22杯1000元，6.5折（原價70元、特價45元）；霜淇淋30支1000元，6.8折（原價49元、特價33元）；酷繽沙20杯1000元，8.3折（原價60元、特價50元）；40元私品茶35杯1000元，7.1折（原價40元、特價29元）。

▲全家甜點新品牌登場，其中法式千層蛋糕為熱門品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家minimore甜點，法式千層蛋糕、抹茶千層蛋糕，選同品項買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11

門市4月18日前，蜂蜜美式/拿鐵第2杯半價，蜂蜜美式原價70元、特價53元；蜂蜜拿鐵原價80元、特價60元。

普發6000多杯組合，APP即日起至4月7日，大杯美式35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）；大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）；大杯珍珠奶茶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）；香鑽水果茶18杯888元，7折（原價70元、特價49元）；風味咖啡任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）。

🟡萊爾富

4/6開工日限定，大杯美式（原價45元）與大杯拿鐵（原價55元）同品項加10元多1件限定優惠，冰熱可任選。

4月6日至4月9日限時4天，大杯特濃美式（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，約5.8折，民眾可於門市與APP內選購，皆可寄杯，冰熱可任選。

🟡OK

4/6開工日限定，門市購買大杯美式（原價45元）、大杯拿鐵（原價55元），不限冰熱，享同品項買2送2。

4/6至5/3期間，購買「美味早餐Bar」系列任一新品，包括「青蔥火腿小吐司」、「起司火腿小吐司」、「奶油餐包」等，搭配大杯OKCAFE莊園級美式/拿鐵，單杯現折10元，開工首日吃飽喝足再上工。

🟡星巴克

除了超商咖啡推出限定優惠外，星巴克也於4/6開工日限定推出同品項特大杯買1送1（上午11時至晚間8時、不含星冰樂）

▲星巴克開工日限定買一送一。（圖／翻攝自星巴克粉專）
▲星巴克開工日限定買一送一。（圖／翻攝自星巴克粉專）

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