7-11開工隱藏優惠！APP烤雞焗飯5折開吃 10點數喝氣泡飲
明（6）日開工別憂鬱！除了全家單品美式、拿鐵買6送6外，7-11「OPENPOINT」也恰好遇上週四驚喜日，原價79元的烤雞白醬焗烤飯、里肌肉蛋厚吐司，只要OPENPOINT點數39元開吃，相當於打了5折優惠，還有即日起蜂蜜檸檬氣泡飲，只要10點數就能兌換，相當於近2.9折。
記者鍾怡婷/綜合報導
經常到7-11消費的民眾，都會下載APP來寄杯咖啡，會是搶購APP行動隨時取優惠，而累計下來的OPENPOINT點數，除了可以當做現金折抵消費外，還可以搭配優惠方案更超值，像是明（6）日有里肌肉蛋厚吐司、烤雞燻腸白醬焗飯原價79元，限時一天39元點數即可兌換。
明日單日限定優惠的還包括，泰國LoveFarm辣味芒果乾（原價49元、點數10免費換）；印尼Maira馬卡龍餅乾（原價59元、點數15免費換）；韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋（原價59元、點數15免費換）。此外即日起，OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲限量10點數就能換，原價35元相當於下殺2.9折。
當然開工日必不可少咖啡來提神，全家4/6開工日限定，會員APP「隨買跨店取」推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6；還有近期超夯的minimore甜點「法式千層蛋糕」、「抹茶千層蛋糕」同品項買2送1，下午來杯咖啡配上點心，緩解收假的鬱悶心情。