郭台銘爭取參選總統　侯友宜：團結在一起為國家、為台灣

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至於在連假期間沒有公開行程而是選擇發文政府應重視民生經濟問題，侯友宜受訪時則表示，每天都以市政為最大的優先，雖然沒有公開行程，但實際行程滿檔，都是到市民朋友比較常去的消費場所，像是豬肉攤、賣雞排的跟切仔麵攤，跟他們聊聊，知道地方在民生問題上碰到怎樣的狀況。
侯友宜表示，他從小是豬肉攤長大的小孩，非常有感，跟蘆洲的豬肉攤商聊天，聽他們說到豬肉跟牛肉一樣價錢都不敢賣，豬肉漲快兩成到三成，不但缺蛋還缺豬肉，連切仔麵的小菜也都在漲價，尤其電費又要漲，電費一漲物價波動，物價高、薪水沒有漲，民眾真的很痛苦；強調他關心的是民眾每天都會碰到痛苦的事情，消費端買的人縮水，生活上越加困難。
面對數日沒有公開行程，媒體記者接連爭搶問了數題，侯友宜沒有辦法聽清楚，不過最後還是談到，自己每天都是面對新北市未來的願景全力以赴，在公職生涯中，腳踏實地拚城市願景、拚守護人民的安全。
侯友宜最後說到，新北市的2030願景早已規劃好，不只是垃圾山變夏綠地、塭仔圳的改變以及三環六線軌道建設，最重要是讓城市結合地區，基北北桃共同區治理讓生活圈共好，讓大台北圈生活可以更好，希望新北好、北台灣好，台灣共好，大家一起拚。