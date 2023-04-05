《模仿犯》橋段好熟悉？《想見你》、《華燈初上》都出現
Netflix懸疑影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事圍繞90年代一起連續殺人命案展開，許多觀眾觀影後也發現許多疑似致敬演員前作的橋段，像是柯佳嬿戴耳機意外撞哏《想見你》，林心如與煙灰缸兩者的關係也被連結到《華燈初上》，導演張榮吉對此回應：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收穫。」
記者羅凌筠/綜合報導
《模仿犯》裡庹宗華和陳博正2位資深演員的演技讓人動容，親情橋段不分語言感動海內外觀眾，庹宗華分享這兩天走在路上，經常會被看完影集的觀眾認出，誇讚他保養得宜，看起來比劇中刑警角色「林尚勇」年輕許多，庹宗華也幽默回應：「謝謝觀眾對我『年紀』的肯定！我會繼續拍下去。」
有觀眾看到陳博正所飾演的角色時，就浮現出了自己外公的影子，陳博正也表示：「其實我們生生世世有很多生命的經驗，只要用心體會、感受劇中角色，就會在心裡頭挖掘得很深，可能就會觸碰到一些過往類似的生命經驗，不論是苦、痛、喜、哀。」他也進一步分享：「我們雖然是演戲，但是是藉著戲把很真實的把情感搬出來給觀眾，也希望藉著戲劇呈現能撫慰到觀眾。」
《模仿犯》累積至今（5）日成功打進20個國家與地區的當日前10名榜單，橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場，在台灣、香港、泰國等地區也登上冠軍寶座，成為華語影集的新里程碑。對於好成績，Netflix突襲釋出主演吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏隱藏版合照回饋，讓許多粉絲又驚又喜。