蔡英文抵LA！僑胞「台灣魂」旗幟迎接、喊「小英我愛妳」
總統蔡英文持續進行「民主夥伴共榮之旅」，在結束中美洲友邦行程後，已在美西時間4日晚間19時45分（台灣時間5日上午10時45分）抵達美國加州洛杉磯，並直接前往下榻飯店休息，準備美西時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫會面。不少僑胞聚集在飯店前歡迎蔡英文到來，更高喊「總統好，小英小英我愛妳」，一旁陪同的駐美大使蕭美琴、僑委會委員長徐佳青也獲得歡呼。
記者黃宣尹／洛杉磯報導
蔡英文於美西時間4日晚間抵達洛杉磯，隨即驅車前往下榻飯店休息。許多僑胞聚集在飯店前歡迎蔡英文到來，「台灣人公共事務會」在現場用台語大喊「蔡總統好，我愛妳」；南加州台灣客家會 、洛杉磯聖東台灣同鄉會也喊出「總統好、總統好，小英小英我愛妳」。
另外，也有僑胞拿出「台灣魂」旗幟歡迎蔡英文蒞臨洛杉磯，更有人要蔡英文簽名，一旁陪同的蕭美琴、徐佳青也都獲得大批民眾歡呼。
總統府副秘書長張惇涵在蔡英文飛抵洛杉磯前，於專機上表示，蔡英文、麥卡錫將於美西時間4月5日上午10點於洛杉磯雷根總統圖書館進行會晤，並發表公開談話，相信民主夥伴的友情會像加州的天氣一樣炙熱；此外，蔡英文也會在美西時間明天19時出席當地僑宴。