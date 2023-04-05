沾美西餐廳再漲價10%！午餐吃到飽變1100元 餐券也停售
老牌沾美西餐廳中午歐式自助餐Buffet口碑極好，大方供應爐烤牛排、海鮮、生魚片吃到飽，受到不少饕客熱愛成人氣指標。繼去年漲價後，日前再度宣布將自5/1起，由1000元調整為1100元；並聲明「近年因物價波動紛亂，漲幅難以控制」，將同步於「5月1日起暫停販售自助餐券」，並於明年起將改以餐券面額抵用消費金額。
記者蕭涵云/台北報導
擁有70年歷史的老字號沾美西餐廳，位於台北市仁愛路圓環，在晚上正式西餐料理前，中午提供歐式自助餐Buffet吃到飽，包括冷盤前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點，都可以無限量享用，在饕客心中佔有一席之地，用餐時間常常一位難求。繼去年5月漲價至千元後，今年再度宣佈將自5/1起，由1000元調整為1100元，以反應成本。
業者並再度聲明「近年因物價波動紛亂，漲幅難以控制」，將同步於「5月1日起暫停販售自助餐券」。表示為維護消費者權益，即日起至112年12月31日前，自助餐券皆維持現行使用方式。但自113年1月1日起，「改以餐券面額抵用消費金額」，不過可同享原免10%服務費之優惠。
口碑甚好的沾美西餐廳，以往漲價都至少於一個月前發出公告，這次也不例外；調整價格的公告在粉專一出，雖然有人猜測「太好了 明年一定會變成1200」，仍獲多數粉絲支持，留言表示「合理！」、「還是很佛啊」、「一樣支持」。