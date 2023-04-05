連假最後1天「熱到快中暑」！2縣市小心高溫：恐飆破36度
清明連假最後一天熱到爆炸！今（5）日各地白天高溫與昨（4）日相比又高上幾度，中央氣象局在中午過後針對對台南市、高雄市發布高溫資訊，提醒民眾在近山區或河谷可能有攝氏36度以上的高溫，而節制下午1時30為止，今日台灣平地最高溫落在台南市南化區的北寮，為攝氏35.7度。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，連假最後一天的天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「黃色燈號」（氣溫達攝氏36度以上。請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
不過晴朗的好天氣明（6）日就開始有變數了，氣象局說，明日受鋒面影響，天氣轉不穩定，北台灣將轉為有短暫陣雨的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區也轉為局部短暫陣雨的天氣，南部平地雲量也逐漸增多；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
此外，週五（4/7）鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，全天只有攝氏17至20度，體感和近日相比落差相當大。週六（4/8）鋒面遠離，西半部天氣多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫也會微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下週日至週二（4/9至4/11）各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。