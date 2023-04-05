最美妃子張嘉倪已經離婚？豪門尪「微博暱稱」沒改被酸爆
35歲中國女星張嘉倪，憑藉《延禧攻略》順嬪一角爆紅，擁有「最美妃子」封號，戲外則與富商老公買超結婚7年，沒想到男方接連傳出小三插足、跨年約妹相陪等狀況，也讓夫妻倆的感情狀態備受質疑。近日，又有狗仔爆料兩人已經離婚成功，引發討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
中國微博娛樂自媒體「攝影劉大錘」4日貼出買超和朋友聚會完的畫面，並在影片裡表示：「買超恢復單身後也挺寂寞呀，雖然哥沉迷會所還有朋友陪，不過一聚完也只剩他一個人，只能抱著手機消磨時間，這空虛寂寞冷的，看到沒！別犯錯！還是家人最重要。」字句似乎都在暗示買超和張嘉倪的婚姻已經告吹。
由於買超的個人微博暱稱，至今仍以「張嘉倪老公」自稱，在影片曝光後，不少網友紛紛狠酸，「沒有張嘉倪，誰會認識他！」、「他唯一的成就是成為張嘉倪的老公吧」、「我記得他說過出軌就自斷雙腿，現在呢？」、「腿斷都不怕，還怕啥寂寞呢？」
據悉，身高擁有188公分的買超，不僅是富二代，顏值也超高，結婚後桃花不減，去年就被拍到帶著女大生喝酒過夜，今年跨年還被直擊與另一名富少王思聰開趴，享受美女圍繞，但張嘉倪與買超都沒有為此做回覆，也讓外界相當好奇兩人目前的婚姻狀況。