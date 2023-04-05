弘文高中校花爆紅！PTT讚「基因勝利組」 本人揭理想型
網美Nancy（奈希，本名李恩熙）擁有小巧蘋果臉、憂鬱眼眸、白皮膚及9頭身黃金比例，姣好外貌被不少廠商相中，邀她拍廣告，年僅17歲就已經和各大品牌合作過，甚至當過台中知名百貨公司形象大使，PTT鄉民以「基因勝利組」形容。Nancy近日在IG限時動態開放提問，大方公開心目中的理想型，坦言「感覺很重要」，引來網友關注。
記者楊穎軒／綜合報導
Nancy的新聞報導、美照被轉貼到PTT，標準嚴苛的鄉民紛紛留言「滿好看的」、「還不錯啦，不過最近有這種等級的妹好像不少」、「升格變藝人嗎」，還有眼尖的人發現Nancy疑似上過綜藝節目。
有網友好奇Nancy的理想型，她回應：「其實沒有所謂的理想型，感覺是首要，外表乾乾淨淨、體貼、經濟獨立、懂尊重、有自己的生活，其他隨緣！」目前是台中弘文高中高三生的Nancy，被問「為什麼要把自己搞得那麼老成？」她說現在國高中生普遍會化妝，髮禁也比較鬆，自己依照喜好打扮，加上工作需要化妝和搭配服飾，久而久之就比較喜愛超齡的風格。
將滿18歲的Nancy，準備當大學新鮮人，她希望可以選讀自己喜愛的傳播學系，並朝著平面模特兒發展，此外，Nancy身材曼妙，尤其一雙鉛筆腿賞心悅目，其實她是一名游泳健將，曾拿下台中市運會游泳比賽自由式第二名，維持好身材有其原因。