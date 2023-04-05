台灣人超愛買彩券？台彩「2月盈餘24億」 僅11公司能比
每到各大年節時，台灣彩券公司都會推出各種加碼活動，都會吸引大量民眾試試手氣順便「做公益」。今（5）日就有鄉民發現，開啟台彩官方APP後，跳出公布「2月盈餘的視窗」，驚人金額曝光引起熱烈關注。
記者潘毅/綜合報導
今（5）日打開台灣彩券APP，會率先跳出「買彩券，做公益」的浮動視窗，上頭顯示僅112年2月，單月彩券盈餘就高達「24.38億」，第4屆彩券盈餘累積則已高達2658億；台彩也在上方公布，2月的盈餘有12.14億用於地方政府、10.93億用於國民年金、全民健保則挹注1.21億。
更有PTT鄉民拉出台股上市櫃公司的獲利排行來比較，假設台彩單季盈餘為24×3=72億，因為今年第1季財報還沒全出來，所以他以去年第4季做對比，結果台股僅有11間上市公司贏過台彩，分別是台積電（2,959億）、鴻海（400億）、長榮（298億）、聯電（191億）、聯發科（185億）、日月光投控（157億）、陽明147、廣達（89.9億）、中華電84、台達電（79.1）、欣興（73.6億）。
而資料曝光後，立刻讓不少鄉民驚呼「贏過一堆上市公司了吧」、「看過很多阿公阿嬤在彩券行坐一整天，一直下」、「大家都認為自己必會發財」。
※【NOWnews 今日新聞
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