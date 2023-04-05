民進黨批張善政不及格　羅楚東：綠營唱衰能力確實很高分

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桃市府新聞處長羅楚東表示，張市長上任後推出許多深受市民肯定的政策，很遺憾民進黨議員卻選擇站在市民的對立面，習慣性唱衰桃園的進步，若要打分數，民進黨唱衰的能力確實非常高分。羅楚東強調，市府團隊面對各種不足之處，或是處置不恰當的地方，一定會虛心接受並儘快改進，同時也期待議員理性問政，與市府團隊一起打造更好的桃園。
羅楚東指出，有民進黨籍市議員形容市府團隊是拼裝車，並無任何道理可言，為了順利推展桃園市政，張市長用人只有專業的考量，秉持用人唯才、適才適所，現在只有桃園團隊，請特定議員勿以過去的用人模式看待張市府團隊。
至於桃園忠烈祠暨神社文化園區事件，市府已經多次對外說明，單純是廠商展覽到期後換檔，接檔的「春櫻祭」正式登場後，同樣獲得遊客高度肯定，造訪人數相當多，清明連假期間甚至單日上看五千人，呼籲特定人士不要再刻意操作，讓場域活化與文化觀光活動回歸正軌。
對於議員質疑市府團隊提出的福利政策，羅楚東強調，張市長上任以來，每一項政策的落實都是為以桃園市民的福祉為優先，包含國中小營養午餐免費、代理教師全年聘期、凍卵營養金補助、擴大肺癌篩檢等都是符合外界期待，民進黨議員到底希望取消哪一項福利政策，應該儘快說明清楚，市民朋友也有權利知道議員的態度。
羅楚東提到，市府團隊一定會虛心接受議員與市民的批評指教，只要能對桃園更好，市府團隊絕對全力以赴，為了打造更好的桃園努力；市民的福祉就是唯一的考量，市府團隊不會有任何的意識形態。