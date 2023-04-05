側寫／郭董搶當「台灣僕人」　一鞠躬揭與國民黨愛恨糾葛

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郭登台後，放下講稿，停頓半刻，接著輪流向左、右與中間三側的媒體朋友和鏡頭敬禮，不時還露出燦爛的笑容，難掩雀躍，一點也覺察不出搭乘長途飛機的疲態。
敬禮結束，郭台銘脫下帽子，還沒等拿起麥克風，便迫不及待發表演說，台下媒體眉頭緊皺，深怕收音不完全，儘管主持人出聲提醒，郭依然講到忘我，直到有工作人員上前遞上麥克風，他才恍然大悟，俏皮的吐了吐舌頭，繼續他的演說。
會中，他引用30年前，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的競選口號「笨蛋！問題在經濟（It's the economy, stupid）」來表達對台灣經濟前景的擔憂。回顧1992年的美國總統大選，由時任總統共和黨籍的老布希（George H. W. Bush），對戰民主黨籍的阿肯色州州長柯林頓，當時40來歲的柯林頓雖然年輕氣盛，但無論是從政歷練，還是知名度，皆與政壇老手老布希相差甚遠，最後卻以這句鏗鏘有力的競選口號痛宰老布希，成功翻轉民調落後的劣勢，順利入主白宮。
1990年，美國政府宣布美國經濟正是將入衰退期，「笨蛋！問題在經濟」的標語不僅反諷意味濃厚，也將美國總統大選的注意力轉向「經濟問題」。台灣經濟如今也面臨下行風險，去年第4季經濟成長率下探-0.86%，是2009年金融海嘯以後最大的減幅，針對今年全年經濟成長率走勢如何，國內外機構普遍預測為2.21%，但若不如預期、下行速度太快，也可能有無法保「2」的風險。
如同當年的柯林頓，郭台銘今日在「爭取參選總統」的演說一開始，果斷的以「台灣經濟」作為切入點，從喚起嚴峻的經濟問題，聊到地緣政治的連動以及產業人才鍛鏈，再以訴說台灣的驕傲「民主典範」拉攏人心，最後將自身的強項，也就是「科技」本領帶入其中，宣示「爭取參選2024總統」的動力，就是希望過去創造的民主和奇蹟，不會功虧一簣，盼台灣繼續朝先進科技國家前進，嚴正強調「這是台灣人民跨世代的願望」。
會中，他收起笑容，嚴肅的提到，此次的參選主軸是要為台灣「避戰」，直言台灣要避戰需做到兩件事，第一，化解美中對抗，第二，不能讓民進黨執政，他抬起下巴，堅毅地表示，他要挺身而出，解決傳統政治人物不能解決的危機，國際局勢愈來愈兇險，揚言要做2300萬台灣人民的僕人。
會中的一大亮點，除了郭台銘宣布爭取參選之外，當然也非「他為4年前負氣離開國民黨鞠躬致歉」莫屬。在記者會接近末段時，他感謝國民黨主席朱立倫以及副主席連勝文，公開認定他為國民黨重要資產，但同時他也對自己退黨到行為感到抱歉。語畢，只見他將麥克風放下，走至講台旁，深深一鞠躬長達9秒鐘，再緩緩的走回演講台。
猶記國民黨2020年總統大選黨內初選，被外界形容為「宮廷大戲」，當時郭台銘與代表國民黨出戰的韓國瑜，可說是已殺到血流成河的局面，郭台銘最後甚至選擇退黨，被視為藍營當年選情釀成重傷的關鍵，至今仍有許多黨內人士心有餘悸。
郭台銘今日的這一鞠躬看似展現滿滿的誠意，卻也有不少綠營人士反諷，「若郭董再次未被提名，不會又要退黨？」不過，郭台銘也在會中給了國民黨一顆定心丸，表示最後民調若仍低於新北市長侯友宜，國民黨最後決定徵召他，郭承諾會全力支持侯，幫助國民黨勝選。
記者會結束後，郭台銘向媒體鞠躬致謝，如釋重負的喝了口水後，帶上國旗帽及口罩，從容下台，面對媒體提問，郭台銘笑而不答，僅對「會去中國訪問嗎？」的提問「搖頭」，便揮揮手，牽起曾馨瑩離場。