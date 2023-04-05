iOS 16.4耗電嗎？行家曝實測結果 2款iPhone續航力大跌
蘋果公司在3月28日推出最新iOS 16.4正式版，陸續也有民眾打算更新，體驗一些新功能。對此，就有國外專家實測了iOS 16.4的耗電量，其中有6款iPhone續航力下跌。
記者潘毅/綜合報導
YouTube頻道《iAppleBytes》過去時常針對iPhone進行耗電實測，昨（4）日他們進行iOS 16.4正式版的測驗，分別進行iPhone 8、iPhone SE 2代、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 與iPhone 13等6款手機的耗電實測，相同條件下的比較數據也出爐了。
🟡最新iOS 16.4續航
iPhone 8-2小時47分
iPhone SE 2代-3小時16分
iPhone XR-5小時02分
iPhone 11-5小時29分
iPhone 12-6小時09分
iPhone 13-7小時48分
🟡前版iOS 16.3續航
iPhone 8 -2小時52分
iPhone SE2代-3小時45分
iPhone XR-5小時43分
iPhone 11-6小時01分
iPhone 12-7小時11分
iPhone 13-9小時01分
把兩者數據一對比會發現在 16.4系統中，iPhone 12續航減少1小時02分、iPhone 13減少1小時13分，兩者受到最大的影響，其餘4款更舊的iPhone也都出現續航下跌的情況。