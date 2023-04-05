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郭台銘表態爭取總統提名　藍委樂見但仍視侯友宜最強母雞

▲郭台銘今日正式宣布爭取國民黨總統提名。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘今日正式宣布爭取國民黨總統提名。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（5）日正式表態爭取國民黨徵召，成為2024年總統參選人，但若新北市長侯友宜民調比他高，他也會全力支持侯。對此，國民黨立委林為洲表示樂觀其成，未來一個月將見真章，看國民黨最後是提名郭還是侯，但他支持侯，因為侯是最穩定、務實、不會爆雷，也是最可能完成政黨輪替的人。

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對於郭台銘的表態，林為洲表示歡迎，國民黨也應加快腳步，在一個月後，侯友宜、郭台銘的競爭將會見真章，希望是良性的競爭，看民調誰高，就徵召誰；他也感謝郭台銘的大度，表態若民調並非第一，仍會支持侯，胸襟十分令人敬佩。

林為洲認為，政黨輪替才能救台灣，讓綠營不能再壟斷國家資源；而藍軍的隊伍已經逐漸成形，「馬英九＋朱立倫＋郭台銘＋侯友宜＋千萬個你我一起完成政黨輪替的歷史任務。」

國民黨團書記長謝衣鳯也說，侯友宜是黨內最強母雞，也是在黨內機制下可能初選的人選，在這樣的前提，藍委當然會共同支持，而侯除了市政外，也應對國家未來經濟產業發展的方向，以及如何建立兩岸和平穩定的關係，表達強烈的立場。

國民黨立委李德維則表示，能夠爭取2024大選勝選的人他都歡迎，侯友宜是大家有共識藍營的最強母雞，但郭台銘有財經、科技相關專業，不管最終民調結果誰勝出，勝者都必須借重其他人的能力，最重要的就是團結勝選。

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