「緋紅女巫」慘淪恐怖情婦　《主婦》為情夫痛下殺手

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森以精湛演技、甜美笑容和火辣身材圈粉無數，這次將突破形象在最新迷你影集《小鎮主婦的愛與死》，演出改編自美國80年代在德州郊區的一起斧頭殺人案，影集由《廣告狂人》導演蕾絲莉林卡葛萊特執導，《美麗心計》主創大衛E凱利編劇。伊莉莎白歐森飾演一位背著丈夫出軌的妻子，她痛下毒手殺害情夫的老婆，一場婚外情演變成一發不可收拾的悲劇。
記者黃雅琪/綜合報導
《小鎮主婦的愛與死》導演表示：「雖然這起駭人的殺人案是故事的核心，但我們更想探究的是悲劇成形的原因和過程，而不是犯罪的事實。」伊莉莎白歐森則拋開對殺人犯的偏見，透過角色認識這位被生活壓垮的女主角，她說：「我真的很喜歡大衛的劇本，女主角原本是個很正向有活力的人，她不甘於平凡想追求更多，但生活的空洞始終無法被填滿，所以她努力想改變現狀，我很喜歡她這一點。我不認為這是一個犯罪故事，我們更像是拍出當時的時空背景下，迫使女主角不得不殺人的原因。」
台灣觀眾將在4月迎來諸多新選擇，由奧斯卡影后潔西卡雀絲坦及雷夫范恩斯主演的電影《寬恕與正義》，描述一對倫敦富豪夫婦到摩洛哥參加聚會，卻意外捲入一樁悲劇，本片由《伊尼舍林的女妖》知名導演馬丁麥克唐納的哥哥約翰麥可麥克唐納編導，將於4月15日上架。此外還有《小小兵2：格魯的崛起》、《2gether電影版：只因我們天生一對》、《小熊維尼：血與蜜》、《夏日天空的那匹紅馬》等電影，都將在CATCHPLAY+影音平台陸續上架。