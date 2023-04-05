李多慧羞曝男友條件！2福利成進軍台灣主因：讓我很期待
南韓啦啦隊女神李多慧（이다혜）即將在下個禮拜抵達台灣，讓球迷們相當興奮，為此，她也做了非常多的準備，迫不及待要和台灣的大家見面。日前，李多慧就在個人YouTube上透露，其實這次會想來到台灣，除了是想累積經驗以外，樂天桃猿也給了她2個非常優渥的福利，讓她直呼：「讓我很期待！」
記者詹鎰睿/綜合報導
李多慧日前在YouTube上傳影片，並大方地回答粉絲們的問題，包含自己非常愛笑、沒有整過型、不太會化妝、習慣在包包裡放口香糖等等，其中，李多慧就意外提到自己另一半的理想條件，喜歡顧家而且和她聊得來、合得來的男生，比起年齡差距，她更在意一個人的個性與內在，也強調自己不是外貿協會的。
雖然目前只想把精力全放在工作上，還不太想談戀愛，但李多慧對於家庭非常嚮往，也想要生一個跟她一模一樣的女兒，而且至少要生3個孩子，可愛的她還在鏡頭前喊話，希望未來老公加油。
李多慧也提到，為了進軍台灣，她一有空就熟讀中文書、練習發音，以及努力記住樂天所有應援曲，她說，去台灣之後也會積極拍VLOG與大家分享生活。談到為何選擇台灣的原因？李多慧解釋，因為她在韓國跳了4年的啦啦隊，也想要去學習更多東西，剛好台灣的樂天桃猿透過IG私訊她，為把握得來不易的機會，才會決定去台灣。
另外，李多慧也透露，雖然薪資一樣以場次計算，但是樂天桃猿開出的條件比韓國高一點，但她強調，她並非因為錢才加入，就單純是想去海外學習，預計在下周就會抵達台灣，迫不及待的想要跟大家見面，此外，李多慧也非常感謝樂天桃猿提供住宿地方還有來回的機票，讓她感覺很像旅行，直呼：「讓我很期待。」