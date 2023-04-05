玉山下直徑0.8公分「冰雹」！現場超夢幻 氣象局揭原因
今（5）日清明連續假期最後一天，各地天氣晴朗，白天氣溫最高紛紛飆破攝氏30度，不過平地悶熱到快昏倒，今日下午3點左右，台灣最高峰玉山竟然下起冰雹，直徑甚至達0.8公分。中央氣象局表示，今日將下冰雹的原因主要是有鋒面接近，台灣附近水氣較多，間接導致垂直對流發展，因此水滴在空中結冰不斷落下，才會有冰雹降下的情況，在春季不算罕見。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員官欣平指出，由於鋒面今日慢慢靠進台灣，其前方的水氣較多導致大氣還定不穩定，今日清晨在中台灣已經有觀測到一些雷雨，而中午過後，剛好有一到對流系統停滯在南投、嘉義和台南一帶，在經過玉山時，水氣搭配氣溫和大氣環境，讓冰雹落下。
官欣平提及，玉山降下冰雹也代表封面離台灣越來越近，預計在今晚開始，全台各地都有機會出現一些陣雨，尤其北台灣和東北部地區，較劇烈的降雨預計週六才會趨緩（4/8），請民眾多加留意。
根據氣象局資料顯示，玉山從去年開始氣溫就一直處於高點，甚至連續半年單月平均氣溫創下最高紀錄，今年4/26降雪之前，前一次降雪是2019年1月21日，整整4年時間沒有下雪，這場「3月雪」當時也打破玉山設站80年來最晚降雪。主要直到春雨到來、加上溫度夠低，形成降雪的氣候條件。