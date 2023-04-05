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禽流感襲日本！撲殺逾1700萬隻雞　業者急開發「植物蛋」

▲日本爆發有史以來最嚴重的禽流感，從2022年10月底至今年3月，日本全國已撲殺超過1700萬隻染疫禽類。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本爆發有史以來最嚴重的禽流感，從2022年10月底至今年3月，日本全國已撲殺超過1700萬隻染疫禽類。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本正在爆發有史以來最嚴重的禽流感，自去年10月底至今年3月，已經有超過1700萬隻雞被撲殺，不僅死禽掩埋成為問題，缺蛋危機也接踵而來，不少食品企業只能暫停販售含蛋食品，或是找出替代使用的食材。

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綜合日媒報導，有史以來最嚴重的禽流感正在襲擊日本，依照日本先前的規定，只要農場的其中一個雞舍傳出有雞隻感染，整個農場的雞隻都必須撲殺，在撲殺後採取掩埋的方式處理死禽。農民和地方當局通常會針對染疫禽類的屍體、排洩物和人類個人防護設備等事宜制定事前計劃，以防止病毒傳播或污染水源。

但自去年10月底至今年3月，已經有超過1700萬隻雞遭到撲殺，死禽數已經超過預期，地方政府坦言已沒有足夠的土地來掩埋死禽。目前日本除了考慮將處理死禽的方式改為焚燒，日本農林水產大臣表示，目前正在考慮實施撲殺單一雞舎的辦法。

但為了防止感染擴大，照料雞舎的人員以及設備安排都必須獨立，勢必會增加成本。北海道大學研究所教授迫田義博表示，若是能人員以及設備安排分開，並徹底執行衛生管理，可以降低各個區域感染風險。但是光是設備整備以及雇用新的工作人員，必然會增加花費，因此國家也得思考補助方案。

由於遭到撲殺的雞隻大多是蛋雞，相當於日本全國蛋雞減少了一成以上，雞蛋價格也因此飆漲。1公斤雞蛋要價350日圓，比起去年貴了約1.7倍。有民眾坦言，」實在是太貴了，持續維持這個價格，會讓人猶豫要不要買。」另外也有超市業者表示，以前每個禮拜會進行兩次特賣，現在完全沒有辦法這樣做。而且每天進貨量也減少到先前的五分之一。

在缺蛋的影響下，許多餐飲企業都暫停銷售蛋類商品，或提高相關商品的價格。近來接連有業者開發出「植物蛋」，除了使用紅蘿蔔跟白腰豆製作而成的「替代蛋」之外，還有新創公司開發出混合豆漿之後，能有一般雞蛋口感和味道的蒟蒻粉。

報導指出，像這樣的「植物蛋」過去是提供給對雞蛋過敏的民眾食用，但現在也收到越來越多的零食業者或加工食品廠商詢問，一個月約有100件，比起去年年末增加了20至30倍。


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