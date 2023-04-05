NBA／詹皇狂砍37分取勝　賽後湖人更衣室響起「山羊叫」

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面對今年進行重建中的爵士，湖人本場比賽在上半場就取得明顯優勢，拿下68分的高分，領先對手多達11分，James前兩節10投6中得到16分，Davis則有16分7籃板4助攻的表現。
易籃再戰後，爵士靠著Damian Jones的兩顆三分球開始反攻，一波18:7的攻勢，一度追到只落後1分，三節打完僅以93:97落後。末節爵士在Collin Sexton帶領下，打出一波6:0反超比數，逼使湖人喊出暫停。
之後湖人主力回歸，雙方激戰到最後一分鐘時只有5分差。之後爵士中鋒Kelly Olynyk命中三分球，Jones又要到對手的犯規，取得兩罰機會，他全中將分數追平。James最後一擊上籃沒進，比賽進入延長賽。
雖然錯失好局，但湖人在延長賽重整旗鼓，James挺身而出、自我救贖，他包辦了球隊在延長賽11分中的9分，帶領球隊驚險贏球。在今天的比賽結束後，他們穩住西區第7的位置。同時確定能留在西區前10名之中，最差也會有附加賽可以打。
James今晚得到了37分，還打進了致勝上籃，賽後在更衣室受訪時，隊上後衛D’Angelo Russell l帶著隊友學山羊叫，也讓緊張的對抗氣氛，多了一些緩和、歡快的氣氛。
這場勝利讓湖人只落後西區第5的金州勇士半場勝差，他們與洛杉磯快艇的戰績相同，明天背靠背進行的「洛城大戰」將會很大程度的決定結果。