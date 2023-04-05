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鴻海3月營收4003億元雙降　Q2恐陷季年雙衰

▲鴻海科技集團今（5）日公布今（2023）年3月營收為4003億元，創歷年同期第三高，月減0.43%、年減21.11%。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海科技集團今（5）日公布今（2023）年3月營收為4003億元，創歷年同期第三高，月減0.43%、年減21.11%。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

鴻海科技集團今（5）日公布今（2023）年3月營收為4003億元，創歷年同期第三高，月減0.43%、年減21.11%。今年第一季營收為1兆4627億，季減25.26%，年增3.87%，創歷史同期新高，預估2023年第二季營運展望將呈現季減、年減的狀態。 

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鴻海今年3月營收達4003億元，月減0.43%，年減21.11%，為歷年同期第三高， 歷年最高為去年3月營收達5074億，次高為前年3月營收 4412 億，此次營收與公司預期約略相當。 

其中，在「月減」的部分，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」受惠於客戶拉貨需求，以及零組件出貨增加，月對月有強勁雙位數成長，「電腦終端產品類別」也因受惠於客戶拉貨需求，維持正成長表現，僅「消費智能產品類別」因逐步進入淡季，而有衰退的情形。

至於在「年減」方面，除了「雲端網路產品類別」，因部分產品料況供應較去年同期改善，且受惠於客戶拉貨需求，故與去年同期表現相比，有顯著成長之外，其他「元件及其他產品」、「消費智能產品」、「電腦終端產品」等三大產品類別，皆呈現衰退。

鴻海2023年第一季營收為1兆4627億，季減25.26%，年增3.87%，創歷史同期新高，也符合公司在法說會揭露的展望預期。 

其中，「消費智能產品類別」與去年同期相比有顯著成長，「雲端網路產品類別」約略持平，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」表現略為衰退。 

鴻海對於第2季的展望表示，目前已經進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，預估 2023年第二季營運展望將呈現季減、年減的狀態。 

4月開始，各大企業即將進入法說會，以及股東會，鴻海將於5月11日舉行第1季法說會，並於5月31日召開2023鴻海股東會。

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