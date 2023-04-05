連假結束開工更憂鬱！明起雨彈連炸2天 半個台灣濕答答
5天的清明連假咻一下就過去，明（6）日又是令人煩躁的開工日，甚至天氣狀況可能會讓你更憂鬱！中央氣象局指出，鋒面今（5）日午後已經慢慢靠近，中部以北許多地區已出現雷雨或陣雨，明日受到鋒面通過影響，全台各地都有降雨機率，週五（4/7）更是呈現「半個台灣濕答答」的情況，週六（4/8）鋒面遠離才會趨緩；此外週五受東北季風影響，北台灣降溫明顯，整天感受濕涼，請民眾多留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，明日北部、東北部因鋒面影響，逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區也有局部陣雨，南部平地多雲，週五明顯水氣增多，全台都有降雨機率，主要以北部、東半部和中南部山區有局部陣雨，其它地區則是零星陣雨。
氣象局說明，週六鋒面遠離降雨減緩，大致上僅剩東半部地區及西半部山區有局部雨，南部雲量則是稍多，高屏有些許降雨機率，直到下週一到下週二（4/10至4/11），各地才又轉為多雲到晴的穩定天氣，屆時東半部地區還是有局部雨，午後山區要注意零星陣雨。
氣溫部分，明日由於雲量增多，各地白天高溫基本不到攝氏30度，並將開始降溫，低溫會落在攝氏19至21度之間，週五東北季風增強，降溫最明顯，北台灣白天高溫僅剩攝氏20至22度、花東攝氏22至25度，中南部影響較小，仍有攝氏26至28度，各地週五早晚低溫約攝氏17至20度間，尤其北台灣整天偏涼，民眾請做好禦寒準備。