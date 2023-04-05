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NBA／Embiid打出無解進攻　綠軍悍將：不能碰就很難防

▲費城76人明星中鋒Joel Embiid繳出25投20中、狂砍52分13籃板6助攻的亮眼成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人明星中鋒Joel Embiid繳出25投20中、狂砍52分13籃板6助攻的亮眼成績。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在自己競爭年度MVP的決定性一戰，費城76人明星中鋒Joel Embiid繳出25投20中、狂砍52分13籃板6助攻的亮眼成績，帶領球隊以103:101擊敗波士頓塞爾提克。賽後許多對手也給予他很高的評價。但同時，波士頓塞爾提克前鋒Grant Williams認為，這場比賽的吹罰，並不是那麼公平。

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Embiid今天在攻防兩端的發揮都近乎完美，賽後不少塞爾提克球員稱讚了他的表現。但客隊球員也對於裁判的吹罰頗有微詞，Al Horford直截了當的表示，「裁判們只是在等著為Embiid吹哨」，因此防守能做的事不多。

綠軍後衛Marucs Smart在受訪時表示，Embiid「在不能被防守者觸碰的這方面做得非常好」。Williams此役有多次對位Embiid的機會，他對於後者25投20中的超高命中率讚不絕口，但也說「當你無法碰他時，就很難防住他」。

Williams還舉一個回合為例，在比賽還剩1分58秒時，他被吹了技術犯規，他認為自己受到了不公平的吹判，因為在此之前，他被Embiid打到了臉2次。

「在我臉部被擊中2次的那一刻，我大喊：『響哨阿！』接下來我就得到了一次技術犯規。下一個回合，PJ(Tucker)說：『犯規！吞人了啦！』但他卻沒被吹技術犯規。」他還說，之後Embiid發界外球時打到自己的臉，但裁判沒有去檢視這是否為惡意犯規，之後其碎碎念時，裁判也沒給他技術犯規。

Williams失望地表示，自己一直想在比賽中尊敬裁判，但他整場的遭遇讓自己感到沮喪，也透露裁判在比賽中和他說「我漏吹了」或「這是一個輕微的犯規，我應該不會吹犯規」等等的話，讓他不太能接受。

不過，Williams也坦言Embiid今晚確實打出很有統治力的表現，直言對方「整晚都在打我屁股」，不僅在被繞前時處理的很棒，今晚的中距離投籃也十分神準。

本場比賽塞爾提克大部分時間都選擇單防Embiid，但末節最後時刻，他們進行了防守調整，開始進行包夾，但PJ Tucker都給予了他們懲罰。Williams直言對方打出本季最好的一場比賽，自己也很期待未來能再和76人再次進行交手。


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