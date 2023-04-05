名家論壇》錢震宇／郭動、侯還不動

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郭台銘清楚的認知到，以他目前的身分唯有代表國民黨參選，才可能有贏的機會。上次因為一番「年輕氣盛」發言，而惹怒了藍營的支持者，不少人揚言抵制，讓郭董頗為喪氣；之後甚至傳出，郭台銘無法若未獲藍營支持，可能轉向跟柯文哲合作，又再次讓國民黨的群眾擔憂。但這次郭台銘清楚表態，將爭取國民黨提名，最後民調若輸侯友宜，郭也會全力輔選。
此刻的郭台銘以美國行為楔子，說明台灣高科技產業的蓬勃發展，如今遇到危機，主因之一就是民進黨執政失敗，導致台海危機，而他有高度、有能力，可以化解美中對抗。「有迫切的危機感，是郭董宣布參選的起手式」。
再者，他直指民進黨是「高舉台獨、仇中抗中」，與年輕人的利益為敵，這點也切中年輕人的心聲。從過往民調分析，支持郭台銘的民眾中不少人是中間民，同時因為捐贈疫苗的關係，很多年輕人對他也有好感，覺得在疫苗上欠郭董一份情。從參選聲明看得出來，郭台銘的目標很明確，就是主打「下架民進黨」，他可以團結非綠陣營。侯的不語，讓郭台銘搶回話語主導權
以中廣蓋洛普3月24的民調顯示，以「三腳督」的局面，賴清德支持度32%，柯文哲、侯友宜都是20%；若是郭台銘，賴清德支持度34%仍居冠，柯文哲20%，郭台銘18%。但郭侯兩人只差2%，郭台銘大動作宣布參選後，勢必會帶動氣勢，拉抬民調，若侯遲遲不動，難保不會被郭「超車」。
郭台銘在聲明中提到朱立倫、連勝文跟侯友宜，為了之前四年前離開國民黨鞠躬道歉長達八秒，明顯地在向黨中央靠攏，希望彌補過去跟支持者的裂痕；國民黨也正面看待，強調郭台銘不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產。一來一往間，也讓人聯想國民黨可能為郭董開出一條捷徑。
郭的聲明給了藍營支持者是打了一劑強心針，適時舒緩了焦慮，某種程度也化解了他跟韓粉之間的不愉快，有利於藍軍團結，而藍營群組也開始有了拱郭聲浪，認為他是真的希望台灣好、為中華民國著想。另一方面，郭的動作也給了國民黨很大壓力，既然朱立倫說過要團結所有非綠陣營的人，那要如何確保以公正民調找出非綠陣營最強總統參選人，而確定人選時不會再次造成黨內決裂，將成為朱立倫最頭痛的事情。
面對初選關卡，郭台銘動了起來，也象徵人選不再定於侯一尊。郭台銘挑明要跟賴清德來場「君子之爭」，做好充足的戰鬥準備，一副非我莫屬的氣魄，既是向國民黨喊話，也是向民進黨叫陣，「敢帶頭衝」或許正是國民黨人現在最需要的總統候選人圖像，就看郭董最後能夠衝到哪一關。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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