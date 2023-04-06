名家論壇》沈怡昕／《捍衛任務4》通膨時代的史詩美學

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《捍衛任務4》由查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）導演，上映十二天，台灣票房至今已破億，全球票房更是系列最佳來到2億5000萬美元。《捍衛任務》第一集以一個與狗相依為命的退休殺手，遭逢喪妻巨變，相依為命的毛小孩卻慘遭「謀殺」，鰥夫轉身變回殺神。「殺神宇宙」系列將「高層」、「標籤」、「飯店」等遊戲規則，透過錯綜復雜的新角色與情節，將殺神走陌路的前因後果進行擴張，而基奴李維演活「宇宙最耐摔的男人」、「地表最愛狗的男人」人設，更是在第四集這個黑色動作系列推至史詩高度。
這麼ㄎㄧㄤ的故事設定，片商一開始也只是碰運氣，沒想到第一集賣出好口碑，一路就拍了四集，成本破億美金的《捍衛任務4》已是當初「低成本」首部曲的五倍，故事宇宙觀也全面開展。一個非寫實的殺手復仇類型片，甚至開始有了自己奇幻的「殺神宇宙」世界觀，就像《007》、《不可能的任務》、《玩命關頭》一樣有了「城市行銷」的國際格局。
《捍衛任務4》中有著大阪、巴黎、柏林的都會夜景，而回顧系列前作，第二集有羅馬、第三集有卡薩布蘭卡，《捍衛任務》系列用只有傳統八大片廠最賣座商業片的規模，選擇在歐美最大觀光城市景點封街拍攝，並將故事的史詩格局推至最高峰。有趣的是，《捍衛任務》系列在第二集結尾揭示的主角通緝金額，也從700萬美元（第二集結尾）、1400萬美元（第三集開頭），攀升至第四集的2500萬美元身價。
無獨有偶的，主角的懸賞金額，和系列電影的成本一樣節節高昇，似乎也暗示了這個系列所身處的2020年代，不斷通貨膨脹、比好還要更好、比大還要更大，追求「極致」的時代精神。
《捍衛任務4》的故事在規模、情緒、張力最「膨脹」的時刻，卻意外的看似來到「尾聲」。當一心求死卻不能的約翰，在最傳統的法式決鬥中，用肉身擋下子彈，替好友兼宿敵一償宿債，靠精準的一槍殺了高層、了卻因果宿怨，此時故事才迎向了《捍衛任務4》的核心：路要往哪走？死亡是終點嗎？
畢竟賣得好，導演查德也出來說了，沒有人知道最後結局約翰真的死成了沒？IMDB上基奴李維的條目仍有捍衛任務第五集開發中的條目。即便這集之中，所有人都在問約翰，「復仇了然後呢？」，究竟是以戰止戰還是一心求死？復仇結束之後，路往哪走，最後還是沒有結論。
讓我們回頭細談「史詩格局」，捍衛任務系列第二集、第三集，靠著一直丟出電玩遊戲感強烈的人物故事設定，製造一層又一層如遊戲闖關的效果。如電動遊戲般的沈浸式暴力美學搬上大銀幕，確實最常面對的問題就是如何維持觀眾注意力。其實本片不少長鏡頭的打鬥戲，其實都是一顆一顆鏡頭，基奴李維飾演的約翰，和不斷重複死亡的特技演員（因為現有特技演員數量無法供給本片大場面）一起拼貼層的馬賽克畫。
殺神系列過往都在兩小時以內篇幅，妥當借用黑色電影常見的外殼，動感十足。如今第四集，在電影開場就已經交代「終局」感，這集的特別之處在，片長最長、基奴李維台詞最少（共計380字、103句），但去的景點最多、場面最大，只是這回無法再老招重施，只好開場給自己下了「史詩終局之戰」的大哉問。筆者相信這也是不少人抱怨本片前半段，大阪飯店之戰，節奏偏慢的原因；前面慢，後面的速度感，相對才能快起來。試想整部片三小時都處於高亢節奏，那麼觀眾能不疲乏嗎？
劇中為了逃命，主角什麼武器都要會用，雙節棍不說，連鉛筆也能用來殺人；電影中出現如「007」一般的軍火交戰細節、片中羅浮宮「領導民眾的自由女神」與「美杜莎之筏」的名畫典故、第三集默片典故、本集開頭援引《阿拉伯的勞倫斯》鏡頭所欲帶出的意境，一切的一切，都是史詩大片「轉移」觀眾注意力的好方式。
從特技演員、各國場景、武器軍火展示、名畫到默片梗，一切都是為了在這個「通貨膨脹的時代」讓觀眾覺得一張票就能值回票價，過往的兩小時高速節奏「打好打滿」，膨脹至如今三小時史詩格局的「氣勢磅礡」，為的就是這年頭電影追求「極致」而做出的不懈努力。這些九Ｏ年代起家好萊塢大腕帶出來的三小時電影史詩風潮，向五Ｏ、六Ｏ年代經典致敬，也用懷舊鄉愁找回觀眾進電影院的動力；那麼，新世代作者如導演查德，為什麼要回歸經典？又為什麼要拍史詩呢？他追求的極致又是什麼？
這個問題或許解釋了，為何在第四集將要成為系列成本最高卻最賣座的現在，重口味《捍衛任務》腦粉卻沈默不語，說不出內心真正的想法。這集打鬥比過去三集「軟」，儘管有大量的動作橋段與武打設計，卻又不令人感到太過血腥與駭人，這種尺度的調控，無疑是為了全球規模的發行考量。就如片中的一句台詞所說：「人的野心不應該超過自己的能力」，史塔赫斯基心目中的極致，是在全球既有商業框架中，找到一席之地的能耐。這當然不一定得是純粹動作設計美學上的登峰造極。
「求生者死，求死者生。」你說，故事以窮極如此，不也是觀眾引頸期盼，雙雄對決，約翰到底死透了沒？導演史塔赫斯基說他自己也沒定論。而答案恐怕就在觀眾心中，有多少「觀眾」還想再看基努李維大殺四方，就決定了約翰維克得多快從墳墓中爬出來。這便是，在這個通膨時代當一個「動作片抒情詩人」，導演史塔赫斯基的史詩美學，一種單靠行銷管理學無法化解的極致兩難。
●作者：沈怡昕／影評人
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