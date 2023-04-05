名家論壇》鈕則勳／國民黨會徵召侯還是郭？

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至於侯友宜，由於是現任新北市長，相對於郭董的提早表態，只能按兵不動，以鴨子划水的方式低調維持能量，但從幾個面向來看，侯對2024之戰，也有相當的本錢 ; 首先是政績明顯，從他第一任期至今的施政滿意度多拔頭頭籌來看，新北市民對其政績的滿意，凸顯出治理能力強，無疑是更上一層樓的最大本錢。其次，就國際觀來說，新北市與各區的國際姐妹城市總數有49個，而新北的平溪天燈節與萬金石馬拉松也都是國際知名的大活動，都能鋪墊侯的國際觀與新北在世界中的格局。
再者，侯在日前也與台北市、桃園市與基隆市蔣萬安、張善政與謝國樑等市長合體，建構「北北基桃合作交流平台」作為共同治理的起點，侯更扮演起北台灣區域發展協調者的角色。再加上他現今的論述已然從「侯侯做事情」、「我現在是新北市長」的低調轉為「為國為民、全力以赴，是一生不變的職志」，也可窺見侯已發現傳統低調論述無法呼應支持者期待，而進行戰術上的調整。況且侯熟稔選舉策略，在面對同樣深諳選戰的賴清德，兩軍對峙攻防也不會落居下風。
即便侯、郭二人各擅勝場，但面對明年大選，藍軍仍可能要面對幾個較難處理的變數，就是民眾黨主席柯文哲的參選、兩岸政策立場的建構與南部票源的開發，侯、郭二人誰更能控制變數，出線的機會便更大。以柯文哲變數來說，侯、郭民調支持度雙雙下滑，反而柯文哲支持度拉升，原因當然不乏有一定比例的藍軍支持者，不滿國民黨的內耗，而讓柯有坐收漁利的機會，特別是從三強鼎立的民調趨勢顯示，柯仍然有牽制國民黨選票的力道，要他退選幾乎不可能，因為柯也要衝立法院民眾黨的議席席次。
是以如何處理與柯文哲的關係，建構「非綠整合」的可能，便考驗侯、郭的能耐，而從郭在上屆選舉和柯文哲、王金平的準合作關係來看，郭柯關係不差 ; 以侯來看，也多次與當時的「柯市長」進行雙北合作，侯柯也有一定的默契，更有合作完成諸多專案的實際經驗，侯、郭與柯都有一定程度的友好，誰出線和柯應該都有協商的可能。
至於兩岸政策態度與立場，郭董會有一個雙面刃效果，便是他在中國大陸多有設廠，和陸方有一定的關係建構，這或許是利基，但綠軍卻很容易祭出慣用的「抹紅」老招，搭配「抗中保台」來將國民黨一軍 ; 而侯是本土政治人物，警界服務時多次衝鋒陷陣，不僅綠軍難貼「不愛台灣」的標籤外，更難使用「抹紅」的奧步，即便侯鮮少和對岸互動，但這或許更能讓他的兩岸政策有揮灑空間可訴求台灣內部、爭取認同。
最後，國民黨在南部可謂是弱上加弱，開拓選票變為重中之重，出身中南部嘉義縣的侯則明顯比北部人郭董更具拓票可能，畢竟侯本土性強、好與人搏感情，中南部出身更能與在地連結，且新北為中南部鄉親旅北大本營，侯不僅能藉以防堵作為新北萬里人的賴清德從北部突圍外，更能藉中南部鄉親在新北的同鄉會建構綿密組織人脈，擴展中南部選票，相對於郭確實利基明顯。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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