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蔡麥會「眾院大咖都來了」！美國會跨黨派18議員名單曝

▲總統蔡英文6日清晨1點即將在加州洛杉磯會晤美眾議院議長麥卡錫，這場會議預計將有18名跨黨派國會議員出席，受到國際高度關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲總統蔡英文6日清晨1點即將在加州洛杉磯會晤美眾議院議長麥卡錫，這場會議預計將有18名跨黨派國會議員出席，受到國際高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

總統蔡英文將在台灣時間6日清晨1點，於加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），國際高度關注之下，這場「蔡麥會」與會成員名單究竟有誰也吸引外界好奇。根據外媒《自由亞洲電台》（RFA） 4日獨家取得由麥卡錫辦公室提供的與會名單，出席議員預計包含議長麥卡錫在內，一共18名國會兩黨議員參加。

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蔡英文與麥卡錫將於美西時間4月5日於雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）見面，從《自由亞洲電台》取得的「蔡麥會」與會議員名單中可以發現，有不少跨黨派組成眾議院「中國問題特別委員會」小組成員參加，包含希門尼斯（Carlos Gimenez）、辛森（Ashley Hinson）、穆羅爾（John Moolenaar）、施蒂爾（Michelle Steel）、維特曼（Rob Wittman）等五名共和黨籍議員，以及莫爾頓（Seth Moulton）、史蒂文絲（Haley Stevens）、托雷斯（Ritchie Torres）等三名民主黨籍議員。

這場面談當中，重量級成員包含共和黨籍的眾院議長麥卡錫、民主黨籍的眾院核心小組主席阿圭拉（Pete Aguilar）、美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）兩黨主席：民主黨的克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、共和黨的蓋拉格（Mike Gallagher），以及籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）。

此外，曾組團造訪、態度友台的共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）、凱利（Trent Kelly）以及民主黨眾議員布朗利（Julia Brownley）、史米斯（Adrian Smith）、辛克（Ryan Zinke）也將參加這場會議。
 

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