亞瑟士盃排球錦標賽　中原男排奪下北區社會組冠軍

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而由舉球好手石修智帶領的EAST POWER A隊，陣中大多為台北市代表隊選手，吸引眾多球迷到場觀戰。雙方都展現絕佳的團隊配合，中原男排在隊長洪熙鈞的帶領之下，三戰兩勝關鍵第三局跳出穩定軍心，最終中原大學以15:11，拿下決勝局，以北區冠軍之姿進入七月的總決賽，EAST POWER A則取得亞軍排名。社會男子組季軍和殿軍則由北安校友和佳尚美拿下，取得晉級總決賽資格。
社會女子組冠亞軍之戰由HVL重點學校內湖高中對戰由前國家代表隊王艾仕領軍的藍鵲隊。內湖高中陣容完整，在前幾天結束的高中排球聯賽中獲得第五名，本次參加亞瑟士盃不僅練兵，更練彼此的團隊默契；而藍鵲隊伍陣中大多為師大女排畢業的球員，更找來前北市大自由球員王靖婷作為防守後盾。兩隊開場即來勢洶洶，在數波精彩來回後，最終2 : 1藍鵲隊拿下冠軍，內湖高中取得亞軍，季軍為師大校友，殿軍為極速超跑。
大專女子組由國北護(白)拿下北區分組冠軍，台灣大學拿下亞軍，國立臺灣海洋大學女子排球隊及陽明女排分別作收季軍、殿軍。
大專男子組冠軍戰由台北科大對戰銘傳大學(黃)，銘傳大學(黃)以直落2拿下冠軍，台北科大取得亞軍；而季軍戰則由輔仁A隊勝出，大同大學作收殿軍。
亞瑟士盃南區預賽將在5/6-5/7於高雄福誠高中開打，北區和南區大專組和社會組晉級隊伍將於7/29-7/30在中原大學爭取全國總冠軍，賽事將有直播服務。