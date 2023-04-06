國師唐綺陽「驚人糧倉」曝光！整月不外出都不會餓死

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「不是要避險嗎？每個人都要上一道保險，我萬一不方便出門，然後又沒得吃，或是時間太晚，就是應該要有一些常備用品啊！」唐綺陽說。嘴裡說的「避險」指的是一整面食物的收納櫃，且囤貨量相當驚人，她說：「一個月以上沒有問題！」裡面囤了像是清湯罐頭、乾麵條、爆米花等，不管是備用或是客人突然到訪都能輕鬆解決吃的問題。幫自己囤糧，當然也不忘囤家中毛孩「咪醬」的糧食，她說：「咪醬有專屬的零食區，應該有1/10 吧」同時也說了驚人之語：「我有吃過咪醬的罐頭，是好吃的有味道，也不會腥比人吃的還好吃。」
點外送一樣要美美擺盤
近年外送盛行，能夠在家就不會出門，唐綺陽也成為「懶人經濟」的推手之一，很熱衷點外送的她透露原因就是「懶得換衣服」。不外出，靠著外送也能囤糧倉，且隨點隨送，以往一週點一次，現在幾乎一週會點個兩次，讓她直呼「太方便了！」而且也因為外送大大減少下廚的機會，「我以前也會想訓練自己廚藝，但現在所有的鍋子都束之高閣。」即便少下廚，外送來的美食也要美美擺盤，增加三餐的儀式感。
國師給小費不手軟
「我喜歡讓身邊幫助我的人有幸福感！」唐綺陽說。因此不管是身邊的工作夥伴或是點外送，唐綺陽都希望對方因為她帶來一點幸福感，「有時會點整包貓砂，但怕太重所以就一次不會買太多，而且都會充滿愧疚，小費一定給。」除了大單附上小費，下雨天也一定會給。對於外送品質也讚譽有佳，她語帶敬佩說：「我也蠻佩服的，我以前很怕食物不夠熱、悶壞，或是炸物不脆，現在送來很多食物都是該脆的脆，該熱的熱，就覺得很有安全感！」
熱門點餐Top3公開
「我最愛的是炸物，說真的很不健康，但我喜歡有口感，第二名是熱炒，所有熱呼呼的熱炒我都蠻喜歡，第3名就是沙拉了。」唐綺陽名單內沒有常見的手搖飲，原因出在，大學剛畢業的時候，每天喝兩杯珍奶，短時間就胖了10公斤，讓她又愛又恨的說：「炸物和珍奶還是不要讓他們湊在一起比較好。」