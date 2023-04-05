NBA／勇艇湖3選1　太陽可能將迎來流量爆炸的首輪系列賽

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目前西區第5-6名的競爭呈現開放式的狀態，勇士、快艇、湖人、鵜鶘等4隊差距很有限，但在這兩天的賽程結束後，鵜鶘逐漸掉隊，而且他們後續的賽程最難，恐怕將不得不從附加賽開始打起。
如此，太陽在首輪就要遭遇極大的考驗——當然對他們的對手來說也是如此。美國體育媒體《The Ringer》就將太陽和「勇艇湖」可能的3組對戰組合，視為今年首輪季後賽的最大看點。
太陽過去和快艇曾在2021年次輪對戰過，當年球隊以4:2晉級，也是Chris Paul生涯首次闖進西區決賽。而如果這次碰頭，將會是Kevin Durant在離開雷霆之後，首次和Russell Westbrook在季後賽中對決。另外KD和Kawhi Leonard兩大頂級前鋒之間的交鋒，也足夠吸引人。
太陽若和勇士交手，將會是話題性拉滿的一個系列賽，KD對上他的老東家，過去他和勇士一起拿下2座冠軍，這樣的交手，無論勝敗都將帶來很多的討論。而其他有意思的對位還包括：Chris Paul將和Curry再度交手，Klay Thompson和Devin Booker可以延續他們的嘴仗，以及KD對上Draymmond Green。
至於若和湖人對決，CP3將和他的「香蕉船兄弟」正面對決，Durant也將生涯第4次和LeBron James在一個系列賽中交手，此前他取得2勝1敗的成績。
而這些對戰組合之所以吸引人，除了精彩的故事之外，最主要還是在於球隊的實力——雖然現實是他們首輪就可能要交手，但太陽和另外3隊都曾經在某個時刻出現在爭冠榜上。無論這一季歷經了什麼樣的波折，這都是擁有最多超級球星的幾支球隊，勇士維持著他們4冠王朝的核心成員，湖人有James和AD，快艇有Leonard和Paul George(傷兵)，太陽則是在KD加入後成為聯盟最新的超級球隊。
在例行賽的最後兩場，太陽會分別對上湖人和快艇，勝負將會決定另外兩支球隊的命運。也就是說，他們存在著選擇對手的可能，這一切似乎讓接下來的系列賽又更加有看頭。
當被問到首輪對手懸而未決時，太陽球星Devin Booker表示，「好問題，我們得等待比賽的結果，還有很多球隊都在競爭排名。湖人和快艇明天有比賽，這是場關鍵戰，鵜鶘今天輸了，我不知道他們還有沒有機會成為第5名。說實在的，想要跟上他們排名變動的速度實在是太難了，我們專注於自己的球隊，繼續努力，然後看看下場比賽後排名怎麼變化。」