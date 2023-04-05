再撐20年！美「鎖喉」管制 中學者：先進晶片自主還要等
美國去年10月對中國採取的出口管制措施，聯合擴大至台灣、韓國、荷蘭和日本，對於中國晶片相關產業造成打擊。中國電子科技大學通信學院副教授曾燎原受訪時就表示，中國在生產先進晶片前，「至少還要撐20年」；星媒《南華早報》更訪問中國資深工程師，得到若國際品牌外移，中國本地需求無法支撐新一代電子產品研發、生產的結論。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國近年在抑制中國半導體產業發展方面抓準「鎖喉」，且還持續推動盟友參與，形成對中國半導體產業的圍剿，其中智慧型手機的生產製造更是受到嚴重波及。位於中國成都的電子科技大學通信學院副教授曾燎原坦言，中國學界針對「美中競爭」持續有不同討論，但在製造業領域卻無人可繞過晶片發展。他認為，中國不能放棄智慧手機部門，該部門對龐大的電信產業與數位經濟至關重要；然而，美國鎖喉行動仍阻止中國手機製造業發展，在成功生產先進晶片之前，中國至少還要撐20年。
報導提到，廣東當代社會觀察研究所所長劉開明認為，智慧手機生產對中國電子產業生態至關重要，儘管目前蘋果最新款手機90%仍在中國製造，在印度或越南的生產線都沒有大規模量產新款iPhone的能力，但未來三年內情況可能完全改變，不過中國手機製造仍有成熟供應鏈的優勢，若產能外移，品牌商將承受成本增加的虧損。
深圳資深電子工程師郭約翰（John Kou）也提到，過去國外智慧手機大廠的高品質要求下，工廠被鼓勵投資人員訓練與升級設備產線，變相推動中國電子產業鍊的升級；若智慧手機大廠持續推動產線多元化，產能外移後單靠中國本替需求，確實不足以支撐新的技術研發或產品生產。