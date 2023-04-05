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《模仿犯》3大反派誰最難演？影迷答案一致：他真的太猛

▲網友討論《模仿犯》3大反派中誰最難演，結果大家紛紛稱讚飾演「田村義」的黃河，直呼演技真的太猛。（圖／Netflix提供）
▲網友討論《模仿犯》3大反派中誰最難演，結果大家紛紛稱讚飾演「田村義」的黃河，直呼演技真的太猛。（圖／Netflix提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

吳慷仁、柯佳嬿等多名大咖演員主演的Netflix影集《模仿犯》，一上線就造成轟動，所有演員狂飆演技，更被形容是今年金鐘的最大戰場，特別是3名超大反派，讓所有影迷又愛又恨。近日，就有網友特別詢問到底哪個反派角色最難演？結果大家一致點名他，紛紛直呼：「演技真的太猛！」

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有PTT網友在台劇版發文詢問「大家覺得哪個反派角色最難演？」並連續點名3位反派角色，分別是飾演「沈嘉文」的范少勳、黃河飾演的「田村義」以及最終大魔王姚淳耀飾演的「陳和平」，他認為，沈嘉文的難度在於歇斯底里的狀態下還得演出一副完全不尊重女性的病態性格；陳和平則在於演出雙重人格，一方面是正義主播，一方面是變態殺人犯。

但最終田村義成為原PO心目中最難的角色，他形容，該角色不僅有很多內心戲，黃河還要演出被威脅替人頂罪又不能被發現的心境。貼文曝光後，也獲得大多數人的認同，「黃河真的很會，當年危險心靈演的很厲害」、「崩潰發狂的樣子真的演得超好」、「黃河！他真的太猛」、「絕對是黃河，沒有痕跡超厲害。」

▲黃河在《模仿犯》中飾演的替人頂罪的田村義，演技獲得大批影迷讚賞。（圖／翻攝黃河IG）
▲黃河在《模仿犯》中飾演的替人頂罪的田村義，演技獲得大批影迷讚賞。（圖／翻攝黃河IG）
但也有人表示，「之前沒認真看過姚的戲，真的有被驚艷到」、「他們三位都詮釋得很精采！到位！」、「喜歡范，從青春熱血的純情高中生到這部變態又凶狠的落差好大」、「姚一定可以入圍男主！」、「這部片很多人演技精湛，邊看邊想這樣金鐘獎該怎麼報名」、「姚淳耀超強的！後面的反轉我真的都害怕了。」

▲姚淳耀在《模仿犯》和林心如明爭暗鬥。（圖／Netflix提供）
▲姚淳耀在《模仿犯》展現超強演技，在檯面上享受大家尋找真凶的快感。（圖／Netflix提供）
回顧劇情內容，飾演檢察官「郭曉其」的吳慷仁，在一齣連環殺人案中連續與3名反派田村義、沈嘉文、陳和平鬥智鬥勇，特別是大魔王陳和平，一度把他逼到絕境，最後郭曉其運用心理戰，才讓陳和平露出真面目，劇情不僅刺激，畫面又驚悚，就連場景與被害人造型都呈現地十分逼真，也讓不少影迷直呼，半夜完全不敢一個人看。

▲吳慷仁在《模仿犯》飾演檢察官。（圖／Netflix）
▲吳慷仁在《模仿犯》飾演檢察官，與反派們鬥智鬥勇。（圖／Netflix提供）

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