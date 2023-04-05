張媽媽突缺席！阿妹曝「她回去看小寶貝」　改姊妹們坐鎮

張惠妹（阿妹）在高雄巨蛋舉辦「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站，今晚（5）日迎來第五場，張媽媽從第一場陪到第四場，今天一早突然向阿妹表示想回台東看「小寶貝」，因此缺席。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今晚是第五場，阿妹深有感觸地對大家說：「今天是第五場，Oh My God！演唱會到一半了，我邊唱歌邊想，今天是不是比較早唱，所以你們力氣特別多，還是很餓所以叫的比較大聲？你們等等一定會沒有力氣，因為演唱會真的很累，我會控制你們。 」台下歌迷們大喊：「謝謝你給我們這麼棒的演唱會！」正好今天也是連假最後一天，阿妹幽默表示：「我不會放過你們，因為明天我放假啊！沒有要保留的意思耶！比較早開始是想讓大家坐高鐵回去。」▲▼阿妹的「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站今（5）日迎來第5場。（圖／聲動娛樂提供） 此外，由於現場觀眾們實在太熱情，阿妹忍不住笑言大家的聲音自己都快震飛掉了，希望大家明天上班不要「失聲」，現場還有歌迷舉手牌表示，「我懷孕9個月了，我還是要看阿妹演唱會。」演唱會進行至一半時，阿妹感性道：「接下來這首歌，我每場都會介紹，第一張專輯《姊妹》加上部落古調，因為張媽媽每場都有來，但今天早上媽媽跟我說她想回去台東看看小寶貝，一隻鸚鵡名叫『王子』，因為是從沒長毛小鳥照顧到現在，毛很多、很漂亮，但沒關係，今天有姊姊妹妹坐鎮！」張惠妹快看！「演唱會空位只有照片」 男偶像找到真相了張惠妹不藏了！突破尺度「深V開到肚臍下」 火辣身材曝張惠妹唱到一半喊卡！爆笑原因曝 火辣戰袍男友凍未條「緋紅女巫」慘淪恐怖情婦 《主婦》為情夫痛下殺手