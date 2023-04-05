日本拉麵店女老闆「顏值超仙」！掌廚架式被拍下：真功夫

電影《瑪利歐》片尾2彩蛋藏續集哏　遊戲迷：情懷賣得好

▲《超級瑪利歐兄弟》電影版重現童年回憶，片尾2彩蛋藏續集哏。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版重現童年回憶，片尾2彩蛋藏續集哏。（圖／UIP提供）

記者黃雅琪/綜合報導

任天堂經典電玩《超級瑪利歐兄弟》，推出全新動畫片《超級瑪利歐兄弟》電影版，並找來克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）等明星陣容配音。本片選在今（5）日兒童節連假期間上映，雖然在專業影評網站「爛番茄」僅有55％，但在熱愛遊戲的網友心中：「我可以保證超過100分。」提醒觀眾「2大片尾彩蛋」，分別在電影結局後、字幕全部跑完後，千萬別錯過「續集哏」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版將送大家去日本環球影城玩。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版深受遊戲迷喜愛。（圖／UIP提供）
欣賞完《超級瑪利歐兄弟》電影版的網友，以「瑪利歐電影版，爛番茄就是個反指標」為標題發文，分享自己觀影後的心得：「粉絲的話我可以保證超過100分，非粉絲的話80（分）左右，動作戲蠻好看的，劇情就一般。」他認為本片情懷賣得很好，補足遊戲的故事線，推薦遊戲粉絲進電影院觀看。該名網友最後不忘提到：「爛番茄影評就是一堆高大上的文青，這部娛樂性質拉滿不輸遊戲。」

▲《超級瑪利歐兄弟電影版》，碧姬公主（中）女力爆棚。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版，碧姬公主（中）女力爆棚。（圖／UIP提供）
《超級瑪利歐兄弟》電影版改編自同名電玩遊戲，在片中有許多遊戲粉絲熟悉的「闖關橋段」：食人花、砲彈、飛魚等等，還有升級道具「火之花」能讓瑪利歐擲出火焰球，「狸貓瑪利歐」可以讓瑪利歐短距離飛行並使用尾巴攻擊。替「碧姬公主」配音的《后翼棄兵》女星安雅泰勒喬伊表示：「打造出一個視覺上豐富有趣的世界，且故事塑造得栩栩如生；片中還隱藏許多電玩遊戲彩蛋，你可以一遍又一遍地看這部電影，而且會一直不斷發現來自電玩遊戲的各種元素。」

《超級瑪利歐》送你玩環球影城　全台7大打卡景點一次看

《超級瑪利歐》新預告　重現經典「闖關橋段」武器再升級

專訪／喊話合作影后楊紫瓊！李銘順：她帶給我拚下去精神

54歲「金鋼狼」休傑克曼癌症復發？25年前少做1事成隱患

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀