電影《瑪利歐》片尾2彩蛋藏續集哏 遊戲迷：情懷賣得好
任天堂經典電玩《超級瑪利歐兄弟》，推出全新動畫片《超級瑪利歐兄弟》電影版，並找來克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）等明星陣容配音。本片選在今（5）日兒童節連假期間上映，雖然在專業影評網站「爛番茄」僅有55％，但在熱愛遊戲的網友心中：「我可以保證超過100分。」提醒觀眾「2大片尾彩蛋」，分別在電影結局後、字幕全部跑完後，千萬別錯過「續集哏」。
記者黃雅琪/綜合報導
欣賞完《超級瑪利歐兄弟》電影版的網友，以「瑪利歐電影版，爛番茄就是個反指標」為標題發文，分享自己觀影後的心得：「粉絲的話我可以保證超過100分，非粉絲的話80（分）左右，動作戲蠻好看的，劇情就一般。」他認為本片情懷賣得很好，補足遊戲的故事線，推薦遊戲粉絲進電影院觀看。該名網友最後不忘提到：「爛番茄影評就是一堆高大上的文青，這部娛樂性質拉滿不輸遊戲。」
《超級瑪利歐兄弟》電影版改編自同名電玩遊戲，在片中有許多遊戲粉絲熟悉的「闖關橋段」：食人花、砲彈、飛魚等等，還有升級道具「火之花」能讓瑪利歐擲出火焰球，「狸貓瑪利歐」可以讓瑪利歐短距離飛行並使用尾巴攻擊。替「碧姬公主」配音的《后翼棄兵》女星安雅泰勒喬伊表示：「打造出一個視覺上豐富有趣的世界，且故事塑造得栩栩如生；片中還隱藏許多電玩遊戲彩蛋，你可以一遍又一遍地看這部電影，而且會一直不斷發現來自電玩遊戲的各種元素。」