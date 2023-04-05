文字遊戲？中國駐歐盟大使：中俄關係「無上限」只是修辭
中國國家主席習近平上月前往俄羅斯與蒲亭會晤，這是習近平自連任後首次海外出訪的首站，同時也證明了中俄關係的特殊性與重要性；不過就在外界關注中國能否踩穩「調停人」立場勸說和平方案之際，外界對於此前習近平所稱「中俄關係無上限」有所質疑，中國駐歐盟大使傅聰對此則強調，這個說法只是「修辭」，重申中國不會向俄羅斯供應武器出兵烏克蘭。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國與俄羅斯長久以來的邦誼，在蒲亭發動入侵烏克蘭行動後達到新高峰。新任國務院總理李強昨（4）日下午與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）通電話時表示，中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任、互利共贏，不僅促進各自發展振興，也維護國際公平正義。
《紐約時報》針對中俄關係向中國駐歐盟大使傅聰詢問中方態度，傳聰強調「中國在俄烏戰爭上沒有站在俄羅斯一邊」，雙邊關係無上限純屬修辭，是遭部分人故意曲解；他提到，中國並未向俄羅斯提供軍事援助，亦沒有承認莫斯科吞併包括克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）等烏克蘭領土的舉動。
不過，對於北京方面遲遲未譴責蒲亭發動戰爭的表現，他表示北京能夠理解俄羅斯出兵阻止北約組織（NATO）擴張的理據，且中國認為這場戰爭的根本問題「比西方領袖所指出的更複雜」；至於為何習近平沒有與烏克蘭總統澤倫斯基通話，傳聰則稱這不代表中國在烏克蘭問題上支持俄羅斯，中烏雙方仍然有較低層面官員的接觸。