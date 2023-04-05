蔡麥會談之際馬克宏赴北京！外媒揭中法元首腹內盤算

總統蔡英文預計6日凌晨在加州會晤美國「政壇第三把交椅」眾議院議長麥卡錫，與此同時，法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩則選擇往中國去，期盼遊說北京改變對俄烏戰爭的立場。對於國際局勢緊湊的近日，外媒認為中國國家主席習近平則有自己的盤算，有意在美、歐之間取得突破點，改善與西方國家的關係。
國際中心楊智傑／綜合報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（5）日飛抵北京，同行的還有歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），馬克宏預計在6日與中國領導人習近平會面進行國是訪問。法媒《France24》報導指出，兩人主要目標都在借用習近平與中國的影響力，促成俄烏和談。
馬克宏在抵達北京後的談話也彰顯其此行目的，他在5日下午抵達北京後，先是指出歐洲與中國保持對話相當重要，並稱這種對話不應只有「俄羅斯獨享」；而在解決俄烏戰爭上，因為中國與俄羅斯的密切關係，他相信北京將能夠發揮作用，同時他也強調中國若向俄提供用於俄烏戰爭的武器，將違反國際法，且戰爭持續下去亦不符合北京的利益。
《彭博》則指出，對中國來說，如今北京因為美中關係僵持不下，相較起態度強硬但卸任的德國總理梅克爾，如今釋出善意的馬克宏更能夠在歐盟體系內，推動對中國相對友善、溫和的策略，為此中方在與法國協調馬克宏行程時，也較為「充滿善意與順利」，避免北京在美國、歐洲關係接連交惡，面臨與俄羅斯一樣的聯合制裁後果。