不甩梵蒂岡？中國自行任命上海主教 教廷「看新聞才知」
上海主教懸缺長達10年，梵蒂岡4日表示，中國在未取得教廷同意下，單方面任命中國天主教主教團主席沈斌出任上海教區主教，而且教宗甚至是「從報導中得知」該消息，天主教媒體《亞洲新聞》報導指出，中國單方面任命的行為，違反了梵蒂岡與中國的主教任命協議，不過目前教廷尚未發表正式回應。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》與教廷官方媒體《亞洲新聞》（AsiaNews）報導指出，根據2018年的《梵中主教任命臨時協議》中國境內新主教的任命，必須經過雙方認可。不過教廷在數日前才接獲北京當局通知，將原本任職江蘇海門教區的沈斌，轉調往上海教區，甚至直到媒體報導沈斌已就任上海教區主教後，教廷才得知該任命。
《亞洲新聞》指出，沈斌的任命是「中國主教團」主導，而沈斌自己就是該機構的領袖，並重申該機構並不受教廷承認，而是由中國共產黨所控制；根據微博上公布的就職儀式談話，同時兼任中國政協常委的沈斌並未提及教宗，而是強調堅持獨立自主自辦原則，貫徹黨指示推動天主教「中國化」方向。
這並非首次中國在未獲得教廷同意下任命宗教領袖，中國去年11月就曾單方面任命彭衛照出任江西教區輔理主教，當時教廷就出面強調並未承認該認命，稱此事令人感到意外；梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）對此事則表示，教廷的看法目前「無可奉告」，中國駐羅馬大使館則未回應梵蒂岡的聲明。