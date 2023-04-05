放狠話！蔡麥會前議員收「威脅信」 中國使館警告麥卡錫
總統蔡英文即將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及跨黨派國會議員會面，行程挑動中國敏感神經，北京當局不僅透過官方媒體表達強烈不滿、派遣海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，稍早更是直接藉由駐美大使館向美國國會發送「警告信」，還以美國前議長裴洛西訪台事件為例，警告雙方應「記取教訓」。
國際中心楊智傑／綜合報導
蔡英文此行先是造訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，接著將於台灣時間6日凌晨1點在加州洛杉磯與與美國眾議院議長麥卡錫會面。根據美國福斯新聞網（Fox News）和「國家評論」雜誌（National Review）報導，中國不僅擴大軍演形塑威脅外，中國駐美大使館負責與美國國會聯絡的參贊李向（Li Xiang，音譯），稍早發送了一封將近4頁的電子郵件，警告麥卡錫議長與兩黨議員若與蔡英文會面將迎來「後果」。
報導指出，包含眾議院議長麥卡錫與其他計劃會見蔡英文的國會議員收到這封具威脅性的郵件，根據外媒掌握的副本，內容大致提到「我必須重申，中方不會對美國與台灣之間任何形式的官方互動袖手旁觀，我們強烈反對台灣當局領導人對美國的任何訪問，包含麥卡錫與蔡英文的會面—不論這會在哪裡舉行；中國可能會採取必要且果斷的行動應對這種非必要的情況，請讓我們一起努力防止這種事發生」
另外，信件中也提到去年裴洛西訪台的先例，「前議長裴洛西去年訪問台灣，引發中美關係嚴重危機，（美方）應當學會教訓」，同時重申中國不會坐視這種公然挑釁，可能採取必要行動。
此前中國駐洛杉磯總領館以發言人名義，在官方網站同樣刊登千字長文警告，若麥卡錫議長與蔡英文會面，就是違反「一個中國原則」，並稱這將是無視國際社會對一個中國原則的支持、無視「前車之鑑」，執意打所謂「台灣牌」，無疑將進一步損害中美關係。