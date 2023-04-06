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JHBL／陳姿宸帶班先發5虎飆81分　懷生國中破百大勝

▲懷生國二167公分前鋒蔡佳熹19分、10籃板「雙十」。官方提供
▲懷生國二167公分前鋒蔡佳熹19分、10籃板「雙十」。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年JHBL國中籃賽甲級決賽在新北板橋體育館連打5天，首日女甲級B組兩戰，隊史2度封后但上季無緣八強的北市懷生，本季資格賽打起全勝晉級、預賽分組第二重返八強，首戰先發五虎得分都上雙、合飆81分，含國三鎮隊「鐵三角」51分，張善筑、蔡佳熹都「雙十」，第二節一波19：1後帶走，最終101：54輕取上季第四台中漢口，本季首度破百，也是繼預賽95：48，一樣也贏漢口47分，對戰2連勝。

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懷生熱機稍慢，開局10：17落後，但旋回敬14：3，第一節24：20反超，第二節19：1後43：21次第拉開，雙方愈無懸念，出清板凳，懷生二、三節各轟進31、10分，三節打完85：40，末節文佩茹進球拿第97分後，久攻不下，終場前2分18秒教練何素青再換上主力，蔡佳熹、陳姿宸連續進球，「一姊」主控陳姿宸的上籃更在最後22.6秒順利破百，本季頭一遭。

陳姿宸三分球7投中2拿21分7籃板、6助攻、4抄截，「鐵三角」的另兩角張善筑19分、17籃板及助攻、阻攻各4、抄截3，蔡享恩11分8籃板4 助攻、3抄截、2阻攻，合計51分，占全隊一半。

最讓人驚艷則是國二167公分前鋒蔡佳熹19分、10籃板，繼預賽對普門10分、11籃板後2度「雙十」，且很難想像，出身並非少籃名校忠孝國小的蔡佳熹，本季首披懷生戰袍，但未見生澀，預賽也是對漢口，她即曾攻下個人新高21分、8籃板，本場比賽續有佳作，如同陳姿宸預賽對漢口三分球6投中3飆24分，兩人每逢漢口，都順風硫順水，且上半場兩人更都已拿14分。

國二後衛張子晴也有11分及生涯最多的7助攻，上述5先發合飆81分，另20分則由4替補貢獻，含3人各6分、1人2分，上場10人都有表現，教練何素青卻只幫全隊打勉強及格的60分，她說：「其實我們近況並沒很好，前陣子仍在狀況外，我氣得一個禮拜不想練她們，由助教代練，賽前兩天我才回來，蔡享恩還是一直沒回神，被我罰了兩次。」

10冠得主、上季第二台南永仁，則在172公分國二前鋒邱芷媗2記三分球生涯新高21分、9籃板、3抄截帶領，50：45小贏也是資格賽全勝晉級、預賽外卡賽吊車尾晉八強的桃園大成，大成今第二戰將逢懷生，攸關B組前二、哪兩隊可晉四強。  

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