JHBL／陳姿宸帶班先發5虎飆81分　懷生國中破百大勝

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陳姿宸三分球7投中2拿21分7籃板、6助攻、4抄截，「鐵三角」的另兩角張善筑19分、17籃板及助攻、阻攻各4、抄截3，蔡享恩11分8籃板4 助攻、3抄截、2阻攻，合計51分，占全隊一半。
最讓人驚艷則是國二167公分前鋒蔡佳熹19分、10籃板，繼預賽對普門10分、11籃板後2度「雙十」，且很難想像，出身並非少籃名校忠孝國小的蔡佳熹，本季首披懷生戰袍，但未見生澀，預賽也是對漢口，她即曾攻下個人新高21分、8籃板，本場比賽續有佳作，如同陳姿宸預賽對漢口三分球6投中3飆24分，兩人每逢漢口，都順風硫順水，且上半場兩人更都已拿14分。
國二後衛張子晴也有11分及生涯最多的7助攻，上述5先發合飆81分，另20分則由4替補貢獻，含3人各6分、1人2分，上場10人都有表現，教練何素青卻只幫全隊打勉強及格的60分，她說：「其實我們近況並沒很好，前陣子仍在狀況外，我氣得一個禮拜不想練她們，由助教代練，賽前兩天我才回來，蔡享恩還是一直沒回神，被我罰了兩次。」
10冠得主、上季第二台南永仁，則在172公分國二前鋒邱芷媗2記三分球生涯新高21分、9籃板、3抄截帶領，50：45小贏也是資格賽全勝晉級、預賽外卡賽吊車尾晉八強的桃園大成，大成今第二戰將逢懷生，攸關B組前二、哪兩隊可晉四強。