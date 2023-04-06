台美關係最強時刻　麥卡錫會晤蔡英文：她無疑是重要推手

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蔡英文今日比預訂時間提早了6分鐘抵達雷根圖書館，與親自迎接的麥卡錫握手寒暄後，即聯袂步入場館；在10時38分左右2人一同步入正式會談會場，麥卡錫向蔡英文一一介紹與會的跨黨派眾議員，隨後兩人簡單致詞後即開啟閉門會談。
會談結束後，蔡英文與麥卡錫共同出面發表談話。麥卡錫說，今天很榮幸與蔡英文在過境美國的時候會面，雙方在雷根總統圖書館會面尤其再適合不過的場所。在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。
雷根奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石，而這些價值在當前的重要性更甚以往。
麥卡錫說，相信當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡英文無疑是這段強健關係的重要推手。台灣有成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。無論是台美間深厚的商務往來、強勁的人民間交流，或是共享的價值，美國與台灣人民的合作持續在對話及交流中拓展。
麥卡錫表示，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。美國將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。
麥卡錫說，今天舉行的是跨黨派會談， 共和黨與民主黨齊聚一堂，在這個象徵自由及承諾的地方，有蔡英文的參與，台美關係只會更加堅強。
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