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台美關係最強時刻　麥卡錫會晤蔡英文：她無疑是重要推手

▲麥卡錫與蔡英文在會晤後，一同發表談話。（圖／隨團媒體提供）
▲麥卡錫與蔡英文在會晤後，一同發表談話。（圖／隨團媒體提供）

記者黃宣尹／洛杉磯報導

總統蔡英文美西時間5日上午10時赴洛杉磯雷根圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫進行閉門會談，雙方於會談結束後，於12時一同發表公開談話。麥卡錫表示，現今的台美關係是他此生最強健的時刻，而蔡英文是這段關係的重要推手；台美人民的友誼對自由世界至關重要，美國將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，有蔡英文的參與，台美關係只會更加堅強。

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蔡英文「民主夥伴共榮之旅」進入尾聲，在美西時間5日上午於美國過境時，赴洛杉磯雷根圖書館與麥卡錫會面。蔡英文是首位在美國本土與眾議院議長會面的台灣總統，此舉被認為是台美關係，以及台灣外交的重大突破。

蔡英文今日比預訂時間提早了6分鐘抵達雷根圖書館，與親自迎接的麥卡錫握手寒暄後，即聯袂步入場館；在10時38分左右2人一同步入正式會談會場，麥卡錫向蔡英文一一介紹與會的跨黨派眾議員，隨後兩人簡單致詞後即開啟閉門會談。

會談結束後，蔡英文與麥卡錫共同出面發表談話。麥卡錫說，今天很榮幸與蔡英文在過境美國的時候會面，雙方在雷根總統圖書館會面尤其再適合不過的場所。在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。

雷根奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石，而這些價值在當前的重要性更甚以往。

麥卡錫說，相信當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡英文無疑是這段強健關係的重要推手。台灣有成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。無論是台美間深厚的商務往來、強勁的人民間交流，或是共享的價值，美國與台灣人民的合作持續在對話及交流中拓展。

麥卡錫表示，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。美國將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。

麥卡錫說，今天舉行的是跨黨派會談， 共和黨與民主黨齊聚一堂，在這個象徵自由及承諾的地方，有蔡英文的參與，台美關係只會更加堅強。

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