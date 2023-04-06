蔡麥會「眾院大咖都來了」！美國會跨黨派18議員名單曝

麥卡錫晤蔡英文！記者會強調「支持台灣人捍衛自由」

▲美國眾議長麥卡錫在會晤完蔡英文之後，於台灣時間6日凌晨4點半左右，率多位議員召開記者會。（圖／擷取自Speaker Kevin McCarthy YT直播）
▲美國眾議長麥卡錫在會晤完蔡英文之後，於台灣時間6日凌晨4點半左右，率多位議員召開記者會。（圖／擷取自Speaker Kevin McCarthy YT直播）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣總統蔡英文台灣時間6日凌晨在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），與美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，兩人同台發表聲明。會後，麥卡錫並率多位美國議員召開記者會。

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麥卡錫聲稱，在他有生以來，台美關係從未如此堅固，雙方有了很具建設性的談話，而今日的對話也更確信了幾件事：美國必須繼續向台灣出售武器，並確保這些武器按時到達台灣；美國還必須加強與台灣的經濟合作，尤其是貿易和技術合作。

在麥卡錫簡單開場後，多位美國國會議員輪番上陣發表言論，聲稱不應懼怕專制勢力，美國會捍衛自己以及盟友夥伴的利益，包含台灣，期待未來會有更多如今天這樣加強雙方合作的會晤發生，並形容台灣就像一根蠟燭，照亮在專制政權的黑暗中，見證自由帶來繁榮。

在與會者發表完畢後，麥卡錫再度站上講台，強調美國會一直支持台灣人民捍衛自由，美國不想任何形式的競爭，只想要和平。

現場有外媒記者提問到，是否擔心與中國的緊張升級，麥卡錫回答說不擔心，美國支持自由與和平，溝通是創造和平的路徑，國會跨黨派皆統一發聲。

對於想向中國傳達的訊息，麥卡錫回答，他是美國眾議長，不是休士頓火箭隊的經理，不應由中國告訴他該去哪裡、不該去哪裡、能不能與誰會面。

麥卡錫表示，他想讓外界看到美國國會、跨黨派的團結一致，一致發聲，中國對此不應該害怕，而是應該與美國合作。目前他本人沒有訪台計畫，但不代表以後不會去，一旦訪台，也不是代表單一政黨或他個人，希望傳達世界更安全的訊息。

是否有收到來自台灣、具體要求援助的內容，麥卡錫說，雙方都假設不會有開戰的一天，美國遵循對台6項保證，是協助台灣自我防衛，而不是為了製造戰爭。

關於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中一事，麥卡錫則不認為有何不妥，只要是以和平為目的，也希望馬克宏能向北京傳達「自由使世界更加安全、強大」的訊息，以及蔡英文訪美一事，就如他訪中一樣，要表達的都是正面的意義。

至於被問到，如果中國攻擊，美國人民是否會支持派兵援台，麥卡錫則沒正面回應，只說這個會面和記者會之所以發生，就是為了捍衛和平自由和民主。


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