麥卡錫晤蔡英文！記者會強調「支持台灣人捍衛自由」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在麥卡錫簡單開場後，多位美國國會議員輪番上陣發表言論，聲稱不應懼怕專制勢力，美國會捍衛自己以及盟友夥伴的利益，包含台灣，期待未來會有更多如今天這樣加強雙方合作的會晤發生，並形容台灣就像一根蠟燭，照亮在專制政權的黑暗中，見證自由帶來繁榮。
在與會者發表完畢後，麥卡錫再度站上講台，強調美國會一直支持台灣人民捍衛自由，美國不想任何形式的競爭，只想要和平。
現場有外媒記者提問到，是否擔心與中國的緊張升級，麥卡錫回答說不擔心，美國支持自由與和平，溝通是創造和平的路徑，國會跨黨派皆統一發聲。
對於想向中國傳達的訊息，麥卡錫回答，他是美國眾議長，不是休士頓火箭隊的經理，不應由中國告訴他該去哪裡、不該去哪裡、能不能與誰會面。
麥卡錫表示，他想讓外界看到美國國會、跨黨派的團結一致，一致發聲，中國對此不應該害怕，而是應該與美國合作。目前他本人沒有訪台計畫，但不代表以後不會去，一旦訪台，也不是代表單一政黨或他個人，希望傳達世界更安全的訊息。
是否有收到來自台灣、具體要求援助的內容，麥卡錫說，雙方都假設不會有開戰的一天，美國遵循對台6項保證，是協助台灣自我防衛，而不是為了製造戰爭。
關於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中一事，麥卡錫則不認為有何不妥，只要是以和平為目的，也希望馬克宏能向北京傳達「自由使世界更加安全、強大」的訊息，以及蔡英文訪美一事，就如他訪中一樣，要表達的都是正面的意義。
至於被問到，如果中國攻擊，美國人民是否會支持派兵援台，麥卡錫則沒正面回應，只說這個會面和記者會之所以發生，就是為了捍衛和平自由和民主。
更多「蔡英文會見麥卡錫」相關新聞。