巷仔內／隔3年訪美會麥卡錫　蔡英文再讓台灣獲尊榮禮遇

總統蔡英文自上月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，是疫後、也是連任後的首度出訪，其中，回程抵達洛杉磯時與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，被視為重頭戲，受到全球矚目。綜觀「蔡麥會」與此次在美國的所有行程，蔡英文獲得美方多重禮遇，即使不能再連任仍受到重視，除了美國對蔡英文來說宛如「舒適圈」外，蔡英文的「非典型」特質更是受美方信任的原因。
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過去3年全球受到疫情壟罩，實體外交工作直至今年才陸續重啟。蔡英文自上月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，是疫後、也是繼2019年連任後的首度出訪，除了到訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯外，去回程過境紐約、洛杉磯也受到各界關注。
蔡英文將於明年5月卸任，在僅剩一年餘的任期中，仍在外交強項中大展所長、屢屢突破。繼去年8月與時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在台北會面後，此次出訪先到紐約就與許多政要會晤，又在台灣時間4月6日於洛杉磯與麥卡錫會面，連兩年與美國眾議院議長會面，在推動台美外交的歷史定位上，目前無人能看到蔡英文的車尾燈。
其實，面對中國可預期的跳腳反應，台、美對此次蔡英文訪美的行程刻意低調、保密到家，就怕萬一有變數，傷及有史以來最好的台美關係；即便如此，細究相關安排，仍可看出蔡英文受到多重禮遇。
蔡英文台灣時間6日於洛杉磯雷根圖書館與麥卡錫閉門會談，會後兩人一同發表公開談話。先發言的麥卡錫談話長度大約只有蔡英文的四分之一，但仍花篇幅盛讚蔡英文是台美關係的推手，也以「台灣總統」稱呼蔡英文。
麥卡錫在談話後，更是讓蔡英文不限時的暢所欲言，美方可說是給了蔡英文最尊榮的禮遇，做足舞台讓蔡英文發揮。
蔡英文已經不能再競選連任，在我國過往總統普遍進入「看守狀態」的第二任期尾聲，她依然屢屢突破，凸顯即使「不選了」仍獲得美方重視的能耐，更可說是美方目前最信任的台灣政治人物。
睽違3年多再到美國，蔡英文彷彿回到了另一個舒適圈，與麥卡錫互動時談吐自在、眼神流露自信，如同老友般沒有僵化的肢體語言，不需要翻譯就能談笑風生互動，這是蔡英文能推動台美關係的本事。
另外，蔡英文懂外交談判、遵循進步價值等「非典型」特質，讓其越選越高票，越接近卸任聲望越高，也連帶受到國際社會關注，大舉提升台灣國際地位與能見度。
時隔3年蔡英文再度訪美，「蔡英文路線」再度獲得美國、國際肯定，2024要接棒蔡英文帶領台灣的總統，勢必都會一定程度地依循蔡英文路線，確保自己也能夠成為美國信任的人。
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