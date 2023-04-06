蔡麥會引國際關注！CNN：強調美台合作的重要時刻

台灣總統蔡英文在加州錫米谷（Simi Valley）的雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和美國2黨議員會面，是繼美國前任眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡英文在1年內2度會晤該級別的美國國會人物，也是第1位在美國本土會見美國眾議長的台灣總統。外媒形容，這次會議為蔡英文和麥卡錫提供了一個強調美台關係的「重要平台」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，1位與麥卡錫關係密切的消息人士透露，這次會議對麥卡錫來說是重要時刻，他把成立一個中國問題特別委員會作為首要任務之一，並將美中關係視為這個時代的核心問題。
報導提到，蔡英文在美國的中途停留，包括上週在紐約過境，都是在美中緊張局勢加劇的情況下進行的，美中2國近期在間諜氣球、技術安全等多項議題摩擦不斷，並試圖穩定雙方關係。
報導形容，這標誌著民主的團結，並且對抗中國的威脅。
美國眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）5日也發表聲明，聲稱上週在蔡英文過境紐約期間曾與她會晤，2人就美國和台灣的共同安全、經濟利益，進行了「非常富有成效」的對話，還討論了對民主自由的共同承諾。
報導並引述分析人士指出，會議在美國的地點、時間安排，加上中國在結束疫情封控後尋求調整其外交政策，以及台灣總統大選前的兩岸關係基調，有機會讓北京採取「不那麼激進」的應對措施。