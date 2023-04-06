果陀劇場35周年「淡水小鎮」經典再現

果陀劇場35周年劇作《淡水小鎮》展開巡演，《淡水小鎮》在1989年首次演出便大受好評，三十多年來經歷過許多版本的加演，集結了許多經典的演員陣容，包括張雨生、蔡琴、陶大偉和曹啟泰等等，在劇場35周年之際重新推出全「星」版本跟觀眾見面，由蔡旻佑挑戰張雨生的經典角色，和李千娜湊對，從兩小無猜的純愛，一路演到結婚甚至死別。
記者陳美嘉／高雄報導
導演梁志民說，過去三年來，表演藝術團體經歷了疫情的嚴重打擊，整個產業甚至一度瀕臨中斷，「所以我們選擇以《淡水小鎮》在疫情趨緩的這一年來跟大家見面，希望將劇中小鎮的質樸和溫馨帶給觀眾，也盼望觀眾從《淡水小鎮》中去重新思考生命與死亡的議題，更懂得珍惜當下每分每秒的存在。」
《淡水小鎮》故事描述一對年輕男女艾茉莉（李千娜 飾）和陳少威（蔡旻佑 飾）在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡。舞台監督（郭蘅祈 飾）可以穿梭時空，還可以將時間停駐、快轉，甚至是倒迴，他看著小鎮上的生命的流轉。「所有的事物都在運轉不息，可是我們從不去注意……」艾茉莉選擇回到民國44年3月21號。
《淡水小鎮》3月起將全台巡迴台北、高雄、桃園、台南、台中，更多演出資訊請留意果陀劇場官網以及TixFun售票網。