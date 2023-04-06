王品和牛涮「午餐半價」！吃到飽399元 下午茶延長3小時
王品集團和牛涮大方給優惠啦！首創每週一午餐限時60分鐘「吃到飽半價」優惠，原價768元的極上和牛套餐，只要399元就能無限享用；平日下午茶則無痛延長3小時不加價，好康更可以一路爽吃到5月底，實在太划算了。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團旗下吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，4月驚喜推出限時「1小時吃到飽半價」優惠，每週一午餐限時60分鐘，就能以399元的價格爽吃極上和牛套餐（原價768元），民眾可鎖定4/10、4/17、4/24、5/8、5/15、5/22、5/29共7日提前訂位，每周一/每店午餐時段限量50位。
而且即日起至5/31，周一～周四平日下午2點進場，用餐時間還可無痛延長「開涮3小時」，爽吃到5點卻不加價，提醒大家國定假日恕不優惠。只要到店參加限時1小時吃到飽或開涮3小時活動，在個人FB或IG打卡分享，現場還能參加抽獎，人人有獎中獎率百分之百，有機會獲得極上和牛套餐券、日本Ａ5和牛招待券、生啤酒等獎項。
除了優惠，和牛涮新品齊發，將澳洲金牌純血和牛正式加入菜單，消費「頂級和牛套餐」即可享用；4月更全台上線夢幻的「草莓麻糬鯛魚燒」。台北4家門店還加開8點晚間場；即日起至4/30，加入LINE好友領券，消費滿千可折抵120元。