開工鋒面雨來攪局！晚上降溫轉濕涼 雨停回溫「等這天」
今（6）日開工受到鋒面影響，天氣將由北往南逐漸轉差，各地都有短暫陣雨、局部陣雨的機率，明天鋒面通過台灣後，東北季風將增強，氣溫會再降低，且仍有降雨狀況，提醒民眾記得加件外套，以及隨身攜帶雨具，直到週六後各地天氣好轉，氣溫回升水氣減少。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析師方俊元表示，由於鋒前雲系陸續東移到台灣上空，台南以北及東半部都有局部短暫雨發生。預期今天隨鋒面逐漸影響，天氣將由北往南逐漸轉差，台南以北及東半部將是多雲到陰有短暫陣雨，而高雄屏東則是多雲山區偶有局部短暫雨。
氣溫方面，今日中北部、東部轉涼，大致在24-26度，南部地區則是維持28-30度，局部內陸地區仍有32-34度左右或以上高溫。
明天隨著鋒面通過台灣後，東北季風將增強，北部、東北部氣溫明顯下降，高溫在19-21度左右，中部、花蓮在24-26度，南部、台東則是影響較小在27-30度。各地是陰天有局部短暫陣雨的型態，提醒大家外出記得帶傘加外套。
氣象達人彭啟明指出，各地區濕冷的狀況，要直到本週六環境水氣減少，各地天氣才會逐漸好轉，只剩下局部山區午後有短暫降雨機會。等到週日東北季風減弱，各地氣溫再度回升，預估一直到下週一、二天氣都相當穩定。