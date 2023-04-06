NBA／詹皇、AD出戰！洛城雙雄正面對決　排名及賽程整理

NBA／Wiggins確定剩餘例行賽不打　Kerr：季後賽不能沒他

▲勇士前鋒Andrew Wiggins將不會出賽剩餘的例行賽賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒Andrew Wiggins將不會出賽剩餘的例行賽賽事。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士明星前鋒Andrew Wiggins何時能回歸，牽動著西區季後賽的戰情。而今(6)日勇士總教練Steve Kerr在接受美國媒體《95.7 The Game》訪問時表示，這位球星將缺席剩餘例行賽，利用這段時間迅速提升自己的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年勇士奪得總冠軍，Wiggins在攻防兩端的貢獻有目共睹，已經是球隊不可或缺的要角。但自從今年2月14日勇士對戰華盛頓巫師的比賽後，他就因為父親的醫療問題而離隊到近期才回歸，一共缺席了48天、22場比賽

Wiggins近期已經有出現在場邊觀賽，但仍然不知道他何時能回歸賽場，必須要經過勇士醫療團隊檢查、並同意才能上場。Kerr在今天表示，前者將不會出戰球隊剩餘的2場例行賽，將專注於迅速提升自身狀態。

Kerr還透露，Wiggins今天參加了全場5對5的訓練，並且看起來狀態不錯。但他還需要更多的時間來通過幾次訓練增強自己的體能。球隊不希望操之過急，對其健康造成不利影響。

「Andrew擁有上帝賜予的運動能力，他是那種不太容易疲倦的人，很像Andre Iguodala。 他已經兩個月沒有打球了，但仍然可以跑來跑去的，看起來還不錯。」Kerr表示，Wiggins還需要幾天來恢復他的力量和體能，用一個更好的狀態連面對高強度賽事。

勇士隊在本季例行賽還剩下2場賽事，分別要在客場出戰沙加緬度國王和波特蘭拓荒者，目前是他們是西區第5種子。但曾長期計劃來看，勇士似乎願意承擔他在例行賽關鍵戰缺陣的風險。

「很高興看到Wiggins回歸，如果我們想在季後賽中有所作為，就不能沒有他。因為就像剛剛談到的——他擁有攻防能力。你想想一年前的季後賽中，他負責防守對方最好的球員——無論是Luka Doncic還是Jayson Tatum或其他人——然後他每晚貢獻18-20 分，4 、5個進攻籃板。他很聰明。我們很高興擁有這名球員，希望我們能在不久之後讓他重新出賽。」Kerr如此說道。

本賽季在37場比賽中，Wiggins場均可得到17.1分，投籃命中率47.3%，另有5籃板和2.3助攻。去年10月，他簽下了一份4年總價1.09億美元的續約合約。

NBA／詹皇、AD出戰！洛城雙雄正面對決　排名及賽程整理

NBA／勇艇湖3選1　太陽可能將迎來流量爆炸的首輪系列賽

NBA／Embiid打出無解進攻　綠軍悍將：不能碰就很難防

NBA／詹皇狂砍37分取勝　賽後湖人更衣室響起「山羊叫」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀