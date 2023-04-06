NBA／Wiggins確定剩餘例行賽不打　Kerr：季後賽不能沒他

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Wiggins近期已經有出現在場邊觀賽，但仍然不知道他何時能回歸賽場，必須要經過勇士醫療團隊檢查、並同意才能上場。Kerr在今天表示，前者將不會出戰球隊剩餘的2場例行賽，將專注於迅速提升自身狀態。
Kerr還透露，Wiggins今天參加了全場5對5的訓練，並且看起來狀態不錯。但他還需要更多的時間來通過幾次訓練增強自己的體能。球隊不希望操之過急，對其健康造成不利影響。
「Andrew擁有上帝賜予的運動能力，他是那種不太容易疲倦的人，很像Andre Iguodala。 他已經兩個月沒有打球了，但仍然可以跑來跑去的，看起來還不錯。」Kerr表示，Wiggins還需要幾天來恢復他的力量和體能，用一個更好的狀態連面對高強度賽事。
勇士隊在本季例行賽還剩下2場賽事，分別要在客場出戰沙加緬度國王和波特蘭拓荒者，目前是他們是西區第5種子。但曾長期計劃來看，勇士似乎願意承擔他在例行賽關鍵戰缺陣的風險。
「很高興看到Wiggins回歸，如果我們想在季後賽中有所作為，就不能沒有他。因為就像剛剛談到的——他擁有攻防能力。你想想一年前的季後賽中，他負責防守對方最好的球員——無論是Luka Doncic還是Jayson Tatum或其他人——然後他每晚貢獻18-20 分，4 、5個進攻籃板。他很聰明。我們很高興擁有這名球員，希望我們能在不久之後讓他重新出賽。」Kerr如此說道。
本賽季在37場比賽中，Wiggins場均可得到17.1分，投籃命中率47.3%，另有5籃板和2.3助攻。去年10月，他簽下了一份4年總價1.09億美元的續約合約。